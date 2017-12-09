В кого верят исландцы и как проходят службы в арендованном доме. Большое интервью «Картины мира» с православным священником из Исландии
Новые технологии не отвергает уже и церковь. В далекой Исландии нам повстречался православный священник, который хвалит известное в мире мобильное приложение (опять же, разработанное белорусскими умниками).
Образ Ефросиньи Полоцкой увидели мы в Рейкьявике. Но православный приход носит имя Николая Чудотворца. И так совпало, что в Исландии и в западном мире как раз таки на этой неделе, 6 декабря, отмечали День Святителя Николая, который тайно помогал бедным людям и детям, делал им подарки – отсюда и образ современного рождественского героя Санта Клауса (что в переводе означает Святой Николай).
Исландия – лютеранская страна. Величественные кирхи рвутся в небо. Например, вот эта, напоминающая выпрыгнувшего из океана кита, одна из главных достопримечательностей Рейкьявика.
Превознесение святых тут не в почете. Но Николая Угодника многие исландцы знают, как Сантаниколауса, или Санта Клауса. Вспоминают о нем к Рождеству или 6 декабря в Николаев День по григорианскому календарю. Во имя Николая Чудотворца молится и местная православная община.
Протоиерей Тимофей Золотуский, настоятель Свято-Николаевского прихода (г. Рейкьявик):
На Пасху мы арендуем кафедральный собор лютеранский. А на Рождество мы служим обычно в католическом соборе Христа Спасителя.
Это не противоречит канонам, считает Отец Тимофей. 12 лет он возглавляет приход в Рейкьявике.
Своего храма – в привычном понимании – у православных в Исландии нет. Службы проходят в арендованном доме, не очень-то похожем на церковь извне.
Но стоит переступить порог – и картина меняется: в самой большой комнате, напоминающей гостиную – алтарь с иконостасом. Впрочем, иконы тут, прости Господи, разных мастей. Даже румынский примитивизм представлен, как в музее!
Бросается в глаза терминал для расчетов банковской карточкой. «В Исландии наличка не в моде», – объясняет святой отец. А без пожертвований окна в церковном доме крест-накрест придется заколотить.
Протоиерей Тимофей Золотуский:
Нам в два раза подняли аренду в этом году. У людей свой бизнес, они просто следуют рыночной конъюнктуре.
Отец Тимофей – продвинутый священник: не только исповедь или причастие использует для контакта с прихожанами, но и электронные коммуникаторы.
Протоиерей Тимофей Золотуский:
Мне завтра рано утром предстоит поездка на Оркнейские острова. Мне надо договариваться. Viber оказался самым надежным способом общения.
Который разработали белорусские программисты.
Протоиерей Тимофей Золотуский:
А я этого даже не знал. Спасибо белорусским программистам!
Не «Вайбером» единым тут жив белорусский дух.
Протоиерей Тимофей Золотуский:
Такой гобелен иконы преподобной Ефросинии Полоцкой – это подарок наших прихожан, которому, я думаю, нашли достойное место.
Новый большой храм – это старая большая мечта православной диаспоры. Седьмой годок уж пошел, как заложили камень на месте строительства. Но денег прихожан на ладан да на свечи хватит.
Протоиерей Тимофей Золотуский:
Мы все-таки надеемся на помощь наших соотечественников. Какая-то социальная и гражданская ответственность существует и у наших деловых кругов.
От исландцев отец Тимофей ждет хотя бы терпимости.
Протоиерей Тимофей Золотуский:
Вот сколы. Это умышленно кидались камнями. Слава Богу, исландский базальт – крепкий камень.
Исландцы, веруя в Бога, одновременно верят в эльфов, троллей и прочих существ из «невидимого мира».
Протоиерей Тимофей Золотуский:
Вы знаете, многие исландцы и в церковь ходят, и на гей-парады. Для нас это вещи, наверное, странные и несовместимые.
Мы здесь находимся для того, чтобы как раз свидетельствовать о той неповрежденной православной вере. Насколько у нас это хорошо получается, мы узнаем чуть позже – на Страшном суде.
Да и сам батюшка не чурается мира фэнтези.
Что вы читаете?
Протоиерей Тимофей Золотуский:
Ну, последнее, что перечитывал, это «Хроники Нарнии».
По-современному как-то.
Протоиерей Тимофей Золотуский:
Вот так сложилось.
«Хроники Нарнии» называют скрытым инструментом обращения в христианство. Но Отец Тимофей не ставит перед собой задачу возвращать лютеран в первоначальную для Исландии веру.
Протоиерей Тимофей Золотуский:
Исландия была крещена в 1000 году. Священники, которые крестили, были православные.
В те времена и возник культ Святителя Николая. Ведь он – покровитель мореходства и торговли. Что могло быть важнее для острова, связанного с миром единственным – морским путем?
Протоиерей Тимофей Золотуский:
Да, я тоже служил на флоте – военно-морском флоте в Североморске, в 7-й оперативной эскадре.
Бывший корабельный радист теперь посылает сигналы Господу с надеждой, что на пустыре когда-нибудь появится храм во имя святителя Николая Чудотворца.