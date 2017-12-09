В кого верят исландцы и как проходят службы в арендованном доме. Большое интервью «Картины мира» с православным священником из Исландии

Новые технологии не отвергает уже и церковь. В далекой Исландии нам повстречался православный священник, который хвалит известное в мире мобильное приложение (опять же, разработанное белорусскими умниками). Образ Ефросиньи Полоцкой увидели мы в Рейкьявике. Но православный приход носит имя Николая Чудотворца. И так совпало, что в Исландии и в западном мире как раз таки на этой неделе, 6 декабря, отмечали День Святителя Николая, который тайно помогал бедным людям и детям, делал им подарки – отсюда и образ современного рождественского героя Санта Клауса (что в переводе означает Святой Николай). Исландия – лютеранская страна. Величественные кирхи рвутся в небо. Например, вот эта, напоминающая выпрыгнувшего из океана кита, одна из главных достопримечательностей Рейкьявика.

Превознесение святых тут не в почете. Но Николая Угодника многие исландцы знают, как Сантаниколауса, или Санта Клауса. Вспоминают о нем к Рождеству или 6 декабря в Николаев День по григорианскому календарю. Во имя Николая Чудотворца молится и местная православная община.

Протоиерей Тимофей Золотуский, настоятель Свято-Николаевского прихода (г. Рейкьявик):

На Пасху мы арендуем кафедральный собор лютеранский. А на Рождество мы служим обычно в католическом соборе Христа Спасителя. Это не противоречит канонам, считает Отец Тимофей. 12 лет он возглавляет приход в Рейкьявике.

Своего храма – в привычном понимании – у православных в Исландии нет. Службы проходят в арендованном доме, не очень-то похожем на церковь извне.

Но стоит переступить порог – и картина меняется: в самой большой комнате, напоминающей гостиную – алтарь с иконостасом. Впрочем, иконы тут, прости Господи, разных мастей. Даже румынский примитивизм представлен, как в музее!

Бросается в глаза терминал для расчетов банковской карточкой. «В Исландии наличка не в моде», – объясняет святой отец. А без пожертвований окна в церковном доме крест-накрест придется заколотить.

Протоиерей Тимофей Золотуский:

Нам в два раза подняли аренду в этом году. У людей свой бизнес, они просто следуют рыночной конъюнктуре. Отец Тимофей – продвинутый священник: не только исповедь или причастие использует для контакта с прихожанами, но и электронные коммуникаторы. Протоиерей Тимофей Золотуский:

Мне завтра рано утром предстоит поездка на Оркнейские острова. Мне надо договариваться. Viber оказался самым надежным способом общения. Который разработали белорусские программисты. Протоиерей Тимофей Золотуский:

А я этого даже не знал. Спасибо белорусским программистам! Не «Вайбером» единым тут жив белорусский дух.

Протоиерей Тимофей Золотуский:

Такой гобелен иконы преподобной Ефросинии Полоцкой – это подарок наших прихожан, которому, я думаю, нашли достойное место. Новый большой храм – это старая большая мечта православной диаспоры. Седьмой годок уж пошел, как заложили камень на месте строительства. Но денег прихожан на ладан да на свечи хватит. Протоиерей Тимофей Золотуский:

Мы все-таки надеемся на помощь наших соотечественников. Какая-то социальная и гражданская ответственность существует и у наших деловых кругов. От исландцев отец Тимофей ждет хотя бы терпимости. Протоиерей Тимофей Золотуский:

Вот сколы. Это умышленно кидались камнями. Слава Богу, исландский базальт – крепкий камень.

Исландцы, веруя в Бога, одновременно верят в эльфов, троллей и прочих существ из «невидимого мира».

Протоиерей Тимофей Золотуский:

Вы знаете, многие исландцы и в церковь ходят, и на гей-парады. Для нас это вещи, наверное, странные и несовместимые. Мы здесь находимся для того, чтобы как раз свидетельствовать о той неповрежденной православной вере. Насколько у нас это хорошо получается, мы узнаем чуть позже – на Страшном суде. Да и сам батюшка не чурается мира фэнтези.

Что вы читаете? Протоиерей Тимофей Золотуский:

Ну, последнее, что перечитывал, это «Хроники Нарнии». По-современному как-то. Протоиерей Тимофей Золотуский:

Вот так сложилось. «Хроники Нарнии» называют скрытым инструментом обращения в христианство. Но Отец Тимофей не ставит перед собой задачу возвращать лютеран в первоначальную для Исландии веру. Протоиерей Тимофей Золотуский:

Исландия была крещена в 1000 году. Священники, которые крестили, были православные.

В те времена и возник культ Святителя Николая. Ведь он – покровитель мореходства и торговли. Что могло быть важнее для острова, связанного с миром единственным – морским путем?