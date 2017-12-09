Не совсем обычные сказки: в Беларуси вышла в свет вторая книга «Детям о налогах»

Через приключения рыжей девочки Лили и её Кота авторы пытаются сформировать у детей первое представление о финансах и налогах. Издание будет распространяться бесплатно среди школьников на уроках налоговой грамотности по всей стране.

Владимир Муквич, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь:

Безусловно мы не пытаемся им сейчас заложить чёткий порядок уплаты того или иного платежа в бюджет, мы пытаемся заложить основу отношения к уплате платежей в бюджет, что это хорошо и это правильно. Этим нужно гордиться.