Реализовать себя в профессии и познакомиться с нанимателем: в Минске прошла «Ярмарка вакансий»

Новости Беларуси. Реализовать себя в профессии и познакомиться с нанимателем. Такую возможность получили 28 апреля минчане на «Ярмарке вакансий». Шансов получить хорошую работу на этом мероприятии довольно много, ведь о заинтересованности в профессиональных кадрах заявили более 80 организаций города различных сфер деятельности. Впервые приняла посетителей секция по организации предпринимательской деятельности.

Сегодня это актуальная и востребованная встреча. Только в первые три месяца года в службу занятости обратились 6,5 тысяч человек. Четверть из них – люди, пожелавшие сменить место работы.

София Говина:

Я работала в фотостудии, но хочется профессионально расти. Буду рассматривать любые вакансии, любые предложения. Можно спросить конкретно, что предлагают, подойду или нет. Не надо долго ждать отзыв.

Андрей Лобович, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Здесь представлены более 80 юридических лиц, которые нуждаются в работниках. Это как предприятия бюджетной сферы, так и промышленные предприятия, организации реального сектора экономики.

К слову, значительно поменялся и перечень наиболее востребованных специальностей. На смену грузчикам, подсобным рабочим, уборщикам пришли врачи, медсестры, фельдшер, фармацевт.

Татьяна Кудевич, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Среднестатистический портрет безработного: это мужчина в возрасте 40 лет, ранее работавший по рабочим профессиям.

Владимиру 46 лет. Долгое время мужчина работал водителем, однако жизнь диктует свои правила и сегодня он один из тех, кто пришел на ярмарку вакансий в поисках работы. Признается, что сфера деятельности для него значения не имеет – согласен даже освоить новую профессию.

Владимир Врач:

Взял визиточки, может, пойду на другую специальность обучусь, с удовольствием. Пошел бы на повара учиться, люблю готовить.

Новинкой этой ярмарки вакансий стала секция по организации предпринимательской деятельности. Каждого желающего открыть свое дело специалисты на безвозмездной основе консультировали о всех юридических тонкостях оформления ИП.

Инна Самойлова:

Очень большим спросом пользуется работа в сфере торговли. Соответственное, нововведения, как, например, необходимость включения в торговый реестр, другие требования. Мы все это разъясняем, рассказываем. Люди интересуются и хотят официально работать, официально зарабатывать.

Работа по найму или собственный бизнес. Сегодня у соискателей есть выбор. А, главное, поддержка. И очередная «Ярмарка вакансий» открыла новые возможности для тех, кто находится в трудовом поиске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.