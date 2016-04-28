Пятиклассник из Бреста написал обучающую программу по программированию для своих сверстников

Новости Беларуси. Брестский пятиклассник написал обучающую программу для своих сверстников. Она поможет детям быстрее понять сложный язык программирования. Что любопытно: проект уже внедрили в родной школе юного гения. А со временем она может появиться и в других учебных заведениях Беларуси.

Уже в два года начал играть в шахматы, в три неплохо освоил компьютер. Писать программы 11-летнего Егора Анисевича научила бабушка. Причем едва ли не раньше, чем завязывать шнурки. Еще не так давно юный гений создавал мультики, сегодня же ставит перед собой намного более амбициозные цели.

Егор Анисевич, ученик 5-го класса гимназии № 1 Бреста:

У меня было много вопросов, я искал ответы на эти вопросы. Понятных для меня ответов я не нашел, поэтому сейчас решил создать программу, чтобы у меня и у других была возможность легко понять программирование.

Образовательный проект по информатике для школьников Егор подготовил к республиканскому конкурсу всего за две недели. Самый юный из трех сотен участников произвел настоящий фурор – первое место. Но лавры Билла Гейтса брестского самородка пока не интересуют. Самое главное, что программой начали пользоваться в родной школе.

Ирина Горбацевич, учитель информатики гимназии № 1 Бреста:

Это программа, которую мы можем использовать на факультативах. И я использую ее уже в шестом классе на уроках. И детям она очень нравится.

Егор Анисевич, ученик 5-го класса гимназии № 1 Бреста:

Допустим, циклические алгоритмы изучаются в 8 классе, а с помощью этого можно их изучать и во втором, и в первом классах.

Созданная школьником программа, в отличие от прежних, написанных взрослыми, понятна и доступна даже ученику младших классов.

Ирина Горбацевич, учитель информатики гимназии № 1 Бреста:

Конечно, когда дети видят коды, подобные данному, допустим, на языке Делфи, им становится страшно, какие-то непонятные страшные слова. Если использовать такие программы, как придумал Егор, это программа изучения программирования глазами детей.

Свой мир пятиклассник Егор Анисевич не ограничивает виртуальным пространством – обдумывает новые проекты. В планах написать программу для школьников по изучению истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.