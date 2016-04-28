Великая Победа: подвиг народа вспоминают в Минске на представительном международном форуме

Новости Беларуси. Старт празднованиям Великой Победы дан! В эти дни Минск стал площадкой для проведения масштабного международного форума. Представители стран СНГ, Балтии, Грузии — всего около двух сотен участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск как место проведения форума был выбран неслучайно. Белорусская столица носит звание города-героя. Всего такое высокое признание получили только 12 городов бывшего Советского союза. Кроме того, в той страшной войне в Беларуси погиб каждый третий житель.

Эстафета проведения форума к Минску перешла от Москвы. Ежегодно с 2010-го года гостей принимали города воинской славы Туапсе, Владикавказ, Курск, а также города-герои Волгоград и Москва.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Наша страна, как никакая другая, знает цену миру. Именно здесь, на белорусской земле, фашистские захватчики ощутили всю мощь сил советского народа. И сегодня здесь, в Беларуси, символично – представители всех стран Содружества Независимых Государств.

Михаил Швыдкой, специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству:

Это не форум. Это очень важное человеческое дело для каждой страны. Эта война была не просто войной ряда государств – шла война за сохранение нации в истории.