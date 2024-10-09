Реалити-шоу «Есть девчонка одна» возвращается на экран 2 ноября – раскрываем детали нового сезона

Что нужно женщине, чтобы стать популярной и показать все свои таланты? Все просто – попасть на телевидение. Именно это и произошло с участницами самого женского реалити-шоу страны «Есть девчонка одна», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прекрасная новость для всех, кто любит острые ощущения и захватывающие испытания. Проект возвращается на телеэкраны.

2 ноября стартует новый сезон полюбившегося зрителям конкурса. В этот раз на кастинг было подано более сотни заявок из самых отдаленных уголков страны. Однако за главный приз поборются всего пять финалисток – маляр, швея, продавец, фельдшер и милиционер. На кону 10 тысяч рублей.

Не обойдется и без экстрима: участницы лицом к лицу столкнутся со своими самыми большими страхами. Их ждут конкурсы, связанные с водой и высотой. Яркие эмоции, неожиданные повороты и накал страстей зрителям обеспечены. Белорусок ждет немало испытаний – чтобы преодолеть их, понадобится не только смелость, но также скорость, эрудированность и умение работать в команде. Эти леди докажут: белорусская женщина может все.

Юлия Крыницкая, генеральный продюсер ЗАО «Столичное телевидение»:

Заявки были со всех уголков Беларуси. В этом году девочки из Гомеля, из Витебска, из Бобруйска – то есть абсолютно из разных областей Беларуси. Очень важно показывать, чем наша белорусская женщина отличается от других. И в то же время сверхидея, миссия нашего проекта – показать как внутреннюю, так и внешнюю красоту.

Агата Мацко, режиссер реалити-шоу «Есть девчонка одна»:

Второй сезон в этом году, можно сказать, повторяет хорошую традицию, заложенную в первом сезоне. Но он будет отличаться. В первую очередь конкурсами. У нас есть новые конкурсы и, скажем так, апгрейд традиционных с прошлого года.

«Есть девчонка одна» – совместный проект телеканала СТВ и Белорусского союза женщин. Это единственное подобное реалити-шоу на белорусском ТВ. После выхода в эфир первого сезона оно обрело большую популярность. И второй этап готовит для зрителей немало интересного. Победительницу приедет поздравить Сосо Павлиашвили. Будут и другие сюрпризы.

Наталья Романенко, председатель первичной организации БСЖ Гродненского мясокомбината:

Огромная благодарность создателям этого шоу, так как во время его прохождения наши белорусские женщины могут раскрыть все свои самые замечательные и прекрасные таланты, всю свою красоту. И желаю всем участницам победы.