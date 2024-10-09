Азарёнок: пришла эта война, война с 50 странами, и рядом с Путиным – Лукашенко!

Григорий Азаренок: Саммит – это всегда про политику, про экономику, про кучу дел и вопросов, которые решают руководители государств. Но Батька начал с главного, с сакрального. Кто слышит пролитую кровь? Вы, народы наши, слышите эту пролитую кровь? Этот стон голодных детей, умирающих на мойке в Ленинграде? Этот вопль женщины, которая сгорает в хатынском сарае с ребенком на руках? Вы слышите их?

Григорий Азаренок: Это было и обращение ко всему миру. А вы слышите тех наших детей и женщин, которых вы мучили и убивали, и улыбались, и ржали, и подливали бензин? Вы слышите, гады? Не залеплены ли ваши мохнатые уши слизью извращений и потреублюдства, когда вы сейчас сношаетесь, нюхаете кокс, устраиваете оргии на своих поганых саммитах? Вы слышите плач ребенка, чью мать убивает сегодня осколками вашего мерзкого оружия? Вы не слышите. Вам надо уши прочистить. Хорошим таким залпом прочистить.

Александр Лукашенко: Сколько бы лет ни прошло, мы и сегодня слышим эхо немого крика о помощи обессиленных жителей блокадного Ленинграда, плач миллионов советских матерей и детей, чьи сыновья, дочери и отцы не вернулись с полей сражений. Число жертв той войны ужасает. Что еще страшнее, оно не закрыто. На территории Беларуси мы продолжаем находить массовые захоронения сотен и тысяч замученных и расстрелянных.

Григорий Азаренок: Но есть и у нас такие, которые кровь эту не слышат. Которым наплевать на Родину, на предков. У них своя история, полицайская. «Немцы за марки сало покупали. А партизаны только грабили. Немцы давали молоко и яйки. Бабушка рассказывала».

И ведь вот это бородатое дерьмо ходило по нашей земле, жрало наш хлеб. И вот язык поворачивается. Этот язык нужно отрезать, привязать к палке, дать ему в руку и пустить бегать по МКАД. Или вот еще один деятель.

Они победили Гитлера, они победили Наполеона, но Гитлера вообще-то, извините меня, победила антигитлеровская коалиция, где СССР был только ее частью, и СССР победил в своей части, с той стороны, со стороны Восточной Европы, только благодаря ленд-лизу. Только благодаря тому, что Америка, Британия и другие страны поставили СССР оружие. Потому что СССР просрало полностью самостоятельно. Вот пока у них было свое оружие, они полностью просрали первую часть войны.

Григорий Азаренок: Вот какие же вы иуды, какие же подонки и мерзавцы! А это ведь совсем недавно был один из держателей фестиваля «Листопад». Греб лопатой бюджетное бабло и патриотические сценарии писал.

За веру и верность! Так звучит наградная надпись к ордену Андрея Первозванного. Это первый апостол, который пришел на нашу землю. Это апостол, который Христа не предавал. Петр трижды отрекся. Иуда продал Христа и повесился. Савл был лютым фарисеем, гонителем христиан, прежде чем стать Павлом. И вот только Андрей был верен до смерти. Александр Лукашенко пришел во власть с клятвой служить своему народу. И он верен этому выбору. Александр Лукашенко пришел во власть, как союзник России, как русский по духу и сути человек. Тогда, когда от России все отрекались, когда в нее плевали, когда любая мелкая прибалтийская моська опускала ее, когда министр Козырев поднимал салфетки за американскими халдеями. Тогда Александр Лукашенко пришел и сказал: «Встань, Россия! Будьте великой!» И никогда не предавал этот выбор. И Россия стала великой.

Александр Лукашенко очень близкий Владимиру Путину человек. Вы представьте, чего они только ни повидали во власти. Западные политики, и киты, и моллюски, проплыли мимо них. А сколько бед и проблем? А сколько предательства им пришлось пережить? Они все знают о людях. И вот пришла эта война. Война с 50 странами. И рядом с Путиным Александр Лукашенко.

А вчера добровольцы собирались. Мы уже рассказывали про них. Успешные, сильные мужики. Все у них в жизни хорошо. Все слажено. И почет в стране, и уважение. А они, как те казаки в Тарасе Бульбе. Вот так и надо, как они, как Президент. Вера и верность, и вперед! Да так, чтобы летели клочья и перья с врагов. Ведь сколько в мире этом подлости, предательства, трусости, неискренности, жалости, гадости, низости, демократии, свинства, грязи, отсталости и просто скотства. Бог устал уже от этого всего. А вот посмотрит на Батьку, да на добровольцев, и скажет, нет, не зря я этот мир создавал.