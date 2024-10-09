В Гродненской области завершается осенняя посевная кампания

Аграрии продолжают работать в полях. В Гродненской области сев озимых почти завершен. Зерновые культуры посеяны на площади более 210-ти тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это 99 % от запланированного. В хозяйствах региона продолжается уборка кукурузы и сахарной свеклы.

Урожайность сладких корнеплодов в Гродненской области одна из лучших в стране: более 560 центнеров с гектара. Несмотря на засушливые август и сентябрь, это почти на 60 центнеров с гектара больше, чем в 2023-м. Лидирует по урожайности Гродненский район. В некоторых хозяйствах собирают по 850 центнеров с гектара.

Александр Пикульский, механизатор сельхозпредприятия «Вертелишки»: Молочу на зерноуборочном комбайне, ставлю зерноуборочный комбайн, потом перехожу на свеклоуборочный комбайн. И вот так вот весь сезон у меня проходит, от зари до зари. На природе очень хорошо работать, нравится.

Владимир Романович, заместитель председателя сельхозпредприятия «Вертелишки»:

Сахарной свеклы у нас в хозяйстве посеяно 600 гектаров, сегодня на утро убрано уже 318 гектаров, при урожайности 850 центнеров, сахаристость составляет 16,74 %. На данный момент мы ведем отгрузку сахарной свеклы на Скидельский сахкомбинат согласно графикам поставки.

Всего в Гродненской области убрано почти 45% площадей сахарной свеклы. Аграрии выкопали более 760-ти тысяч тонн сладких корнеплодов.