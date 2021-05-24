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Безналичные жилищные субсидии в Минске: кто имеет право на выплаты и как производится расчёт?

24 мая 2021 15:50
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Новости Беларуси. Более 2 000 минчан получают безналичную жилищную субсидию по выявительному принципу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Претенденты на льготы – неработающие пенсионеры и инвалиды, с которыми не проживают трудоспособные члены семьи. Также это мамы, которые осуществляют уход за ребенком до 3 лет, несовершеннолетним ребенком-инвалидом и получают соответствующие пособия. На поддержку могут рассчитывать и получающие пособие по уходу за инвалидом 1-й группы.

Безналичные жилищные субсидии в Минске: кто имеет право на выплаты и как производится расчёт?-1

Обращаться никуда не нужно – все сведения содержатся в единой базе ЖКУ. Расчет субсидий производится автоматически каждые три месяца. Единственное требование – минчане, которым предоставляется льгота, должны быть собственниками жилья и там же быть зарегистрированы.

Также можно получить субсидию и по заявительному принципу, предоставив соответствующие документы специалистам расчетно-справочного центра по месту жительства.

Безналичные жилищные субсидии в Минске: кто имеет право на выплаты и как производится расчёт?-4

За первые четыре месяца 2021 года субсидии на общую сумму 150 тысяч рублей получили почти 3 000 минчан.

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

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