Безналичные жилищные субсидии в Минске: кто имеет право на выплаты и как производится расчёт?

Претенденты на льготы – неработающие пенсионеры и инвалиды, с которыми не проживают трудоспособные члены семьи. Также это мамы, которые осуществляют уход за ребенком до 3 лет, несовершеннолетним ребенком-инвалидом и получают соответствующие пособия. На поддержку могут рассчитывать и получающие пособие по уходу за инвалидом 1-й группы.

Новости Беларуси. Более 2 000 минчан получают безналичную жилищную субсидию по выявительному принципу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обращаться никуда не нужно – все сведения содержатся в единой базе ЖКУ. Расчет субсидий производится автоматически каждые три месяца. Единственное требование – минчане, которым предоставляется льгота, должны быть собственниками жилья и там же быть зарегистрированы.

Также можно получить субсидию и по заявительному принципу, предоставив соответствующие документы специалистам расчетно-справочного центра по месту жительства.