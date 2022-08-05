Прямой эфир

«Жить и трудиться под мирным небом». Мемориал памяти жертв геноцида белорусов открыли в Логойском районе

05 августа 2022 15:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На белорусской земле появился еще один мемориал памяти жертв геноцида нашего народа во время Великой Отечественной войны. 5 августа его открыли в деревне Дунаи Логойского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Жить и трудиться под мирным небом». Мемориал памяти жертв геноцида белорусов открыли в Логойском районе-1

Мемориал установили на месте упокоения 38 заживо сожженных местных жителей, среди которых восемь стариков и девять детей. На валуне запечатлели копию подлинной реликвии – акта уничтоженной деревни с поименным списком всех убитых, а также именами шести человек, угнанных на принудительные работы в Германию. Дунаи относится к числу возрожденных деревень, упоминание о ней есть в мемориальном комплексе «Хатынь».

«Жить и трудиться под мирным небом». Мемориал памяти жертв геноцида белорусов открыли в Логойском районе-4

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Важно то, что сегодня мы понимаем: наша священная память, наши корни, эта трагическая и одновременно героическая страница нашей истории – это наша фундаментальная ценность. Если мы сегодня эту память передаем будущим поколениям, мы тем самым вносим вклад в то, чтобы никогда больше в Беларуси не было войны. Чтобы всегда мы имели возможность жить и трудиться под мирным небом.

«Жить и трудиться под мирным небом». Мемориал памяти жертв геноцида белорусов открыли в Логойском районе-7

Создание мемориала на месте трагедии в Год исторической памяти – вклад в сохранение исторической правды и памяти о геноциде белорусского народа.

# Великая Отечественная война # общество # Лилия Ананич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Поджоги, методички и личные обиды змагаров. Что Тихановская рассказала Азарёнку спустя два года после августа 2020-го?
05 августа 2022 15:20

Поджоги, методички и личные обиды змагаров. Что Тихановская рассказала Азарёнку спустя два года после августа 2020-го?

ГАИ усиливает контроль за участниками дорожного движения, особенно в жаркие дни
05 августа 2022 15:12

ГАИ усиливает контроль за участниками дорожного движения, особенно в жаркие дни

«Изюминка фестиваля – это олимпийский квест». Как принимают «Вытокі» в Копыле?
05 августа 2022 14:53

«Изюминка фестиваля – это олимпийский квест». Как принимают «Вытокі» в Копыле?