«Жить и трудиться под мирным небом». Мемориал памяти жертв геноцида белорусов открыли в Логойском районе

Новости Беларуси. На белорусской земле появился еще один мемориал памяти жертв геноцида нашего народа во время Великой Отечественной войны. 5 августа его открыли в деревне Дунаи Логойского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориал установили на месте упокоения 38 заживо сожженных местных жителей, среди которых восемь стариков и девять детей. На валуне запечатлели копию подлинной реликвии – акта уничтоженной деревни с поименным списком всех убитых, а также именами шести человек, угнанных на принудительные работы в Германию. Дунаи относится к числу возрожденных деревень, упоминание о ней есть в мемориальном комплексе «Хатынь».

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Важно то, что сегодня мы понимаем: наша священная память, наши корни, эта трагическая и одновременно героическая страница нашей истории – это наша фундаментальная ценность. Если мы сегодня эту память передаем будущим поколениям, мы тем самым вносим вклад в то, чтобы никогда больше в Беларуси не было войны. Чтобы всегда мы имели возможность жить и трудиться под мирным небом.