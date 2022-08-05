«Страну накормим по-любому». Даже инженеры садятся за комбайн. Необычная история смены профессии

Как аграрии приумножают хлеб, а строители обновляют райцентр – в репортаже Галины Буро.

Новости Беларуси. Берестовицкий район готовится принимать областной фестиваль-ярмарку «Дожинки-2022». Местные хозяйства планируют встретить праздник с рекордным караваем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Будницкий, главный агроном сельхозпредприятия «П ограничный- А гро»: Урожай стоит очень хороший, колос очень массивный. Зерно выполненное, крупное и налитое. Клейковина здесь будет высокая.

Золото пшеницы едва качает ветер – такие тяжелые колосья. Урожайность существенно выше прошлогодней, а по озимому рапсу сельхозпредприятие «Пограничный-Агро» и вовсе побило рекорд – больше 55 центнеров с гектара. Потому намолотить тысячу тонн первым Дмитрию Кухарчику удалось еще в начале жатвы. В свой отпуск он ежегодно меняет профессию инженера на механизатора. Не денег ради, хоть оплата и высокая, а для удовольствия.

Дмитрий Кухарчик, механизатор сельхозпредприятия « П ограничный- А гро»: У меня отец комбайнер, можно сказать, привил мне любовь. Я с детства возле него. Поэтому для меня на самом деле уборка – это что-то такое особенное немножко. Тянет. Даже в армию пошел служить, мне было интересно – вот, за забором комбайны ходят.

В самом крупном по площади хозяйстве Берестовицкого района, в «Пограничном-Агро», 12 комбайнов от схода утренней росы и до заката бороздят просторы – уже убрали 40 %. И пусть поля здесь низкоплодородные, хлеб стоит хороший. Секрет успеха – соблюдение технологии, а погода помогла.

Николай Примаченко, директор сельхозпредприятия «Пограничный-Агро»:

В принципе, все культуры в этом году должны дать урожайность выше прошлогодней. И надеемся вал увеличить хотя бы в раза полтора. Страну накормим мы по-любому, у нас для этого все есть.

В целом в Берестовицком районе говорят: год выдался хлебным. Средняя урожайность здесь высокая – около 70 центнеров с гектара.

Большая Берестовица готовится принять областной фестиваль «Дожинки-2022» с рекордным караваем

К областным «Дожинкам» прихорашивается весь район: ремонтируют здания, дороги, тротуары и заборы.