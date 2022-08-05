Прямой эфир

«Двигаемся вместе». Лазаревич о награждении лучших предприятий Минска по охране труда

05 августа 2022 16:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской городской ратуше отметили лучшие организации столицы по охране труда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Двигаемся вместе». Лазаревич о награждении лучших предприятий Минска по охране труда-1

Одно из основных условий для победителей – снижение уровня производственного травматизма. Также комиссия оценивала состояние санитарно-бытового и лечебно-профилактического обеспечения работающих.

«Двигаемся вместе». Лазаревич о награждении лучших предприятий Минска по охране труда-4

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Более 200 предприятий приняли участие, из восьми номинаций четыре у нас новые. Мы тоже двигаемся вместе с нашими предприятиями. Конечно же, отрадно отметить, что сейчас идет тенденция на снижение травматизма. Тенденция все-таки более ответственного отношения к охране труда.

«Двигаемся вместе». Лазаревич о награждении лучших предприятий Минска по охране труда-7

Олег Дзюбенко, генеральный директор Минсктранса:
Очень важно, когда предприятие по технике безопасности и охране труда занимает первое место. Это общий вклад в деятельность каждого работника. Как слесаря, так и водителя, так и руководителя.

«Двигаемся вместе». Лазаревич о награждении лучших предприятий Минска по охране труда-10

Александр Кравченко, технический директор Минского автомобильного завода:
Жизнь и здоровье людей – это основная ценность, которая есть на данный момент. Поэтому весь коллектив, администрация предприятия нацелены на организацию условий труда, жизни и здоровья людей.

«Двигаемся вместе». Лазаревич о награждении лучших предприятий Минска по охране труда-13

Номинанты были представлены в двух категориях: организации с численностью до 2 000 человек и свыше 100. Среди победителей – четыре предприятия. А также лучший специалист и инспектор по охране труда, тематический проект и информационный ролик.

# Предприятия Беларуси # общество # Надежда Лазаревич # Олег Дзюбенко # Александр Кравченко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Страну накормим по-любому». Даже инженеры садятся за комбайн. Необычная история смены профессии
05 августа 2022 16:17

«Страну накормим по-любому». Даже инженеры садятся за комбайн. Необычная история смены профессии

«Жить и трудиться под мирным небом». Мемориал памяти жертв геноцида белорусов открыли в Логойском районе
05 августа 2022 15:32

«Жить и трудиться под мирным небом». Мемориал памяти жертв геноцида белорусов открыли в Логойском районе

Поджоги, методички и личные обиды змагаров. Что Тихановская рассказала Азарёнку спустя два года после августа 2020-го?
05 августа 2022 15:20

Поджоги, методички и личные обиды змагаров. Что Тихановская рассказала Азарёнку спустя два года после августа 2020-го?