«Двигаемся вместе». Лазаревич о награждении лучших предприятий Минска по охране труда

Новости Беларуси. В Минской городской ратуше отметили лучшие организации столицы по охране труда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской городской ратуше отметили лучшие организации столицы по охране труда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Одно из основных условий для победителей – снижение уровня производственного травматизма. Также комиссия оценивала состояние санитарно-бытового и лечебно-профилактического обеспечения работающих.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Более 200 предприятий приняли участие, из восьми номинаций четыре у нас новые. Мы тоже двигаемся вместе с нашими предприятиями. Конечно же, отрадно отметить, что сейчас идет тенденция на снижение травматизма. Тенденция все-таки более ответственного отношения к охране труда.
Олег Дзюбенко, генеральный директор Минсктранса:
Очень важно, когда предприятие по технике безопасности и охране труда занимает первое место. Это общий вклад в деятельность каждого работника. Как слесаря, так и водителя, так и руководителя.
Александр Кравченко, технический директор Минского автомобильного завода:
Жизнь и здоровье людей – это основная ценность, которая есть на данный момент. Поэтому весь коллектив, администрация предприятия нацелены на организацию условий труда, жизни и здоровья людей.
Номинанты были представлены в двух категориях: организации с численностью до 2 000 человек и свыше 100. Среди победителей – четыре предприятия. А также лучший специалист и инспектор по охране труда, тематический проект и информационный ролик.