«Двигаемся вместе». Лазаревич о награждении лучших предприятий Минска по охране труда

Новости Беларуси. В Минской городской ратуше отметили лучшие организации столицы по охране труда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Одно из основных условий для победителей – снижение уровня производственного травматизма. Также комиссия оценивала состояние санитарно-бытового и лечебно-профилактического обеспечения работающих.

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Более 200 предприятий приняли участие, из восьми номинаций четыре у нас новые. Мы тоже двигаемся вместе с нашими предприятиями. Конечно же, отрадно отметить, что сейчас идет тенденция на снижение травматизма. Тенденция все-таки более ответственного отношения к охране труда.

Олег Дзюбенко, генеральный директор Минсктранса:

Очень важно, когда предприятие по технике безопасности и охране труда занимает первое место. Это общий вклад в деятельность каждого работника. Как слесаря, так и водителя, так и руководителя.

Александр Кравченко, технический директор Минского автомобильного завода:

Жизнь и здоровье людей – это основная ценность, которая есть на данный момент. Поэтому весь коллектив, администрация предприятия нацелены на организацию условий труда, жизни и здоровья людей.