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Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове

12 октября 2019 17:03
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Новости Беларуси. На областные «Дажынкі-2019» пригласили 15 тысяч гостей. Основные торжества – на «Борисов-Арене». Здесь прошел большой концерт и награждение лучших участников жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, что тысячный намолот в этом сезоне превзошли 665 экипажей, есть и шесть 3-тысячников. Самый весомый каравай собран на полях Слуцкого, Минского и Несвижского районов.

Аграрии – настоящие герои нашего времени. Президент Беларуси направил приветствие участникам фестиваля-ярмарки «Дажынкі»

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове-1

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Спасибо всем, кто пришел сегодня, чтобы вместе с нами почествовать наших передовиков, сказать огромное спасибо селянам за их нелегкий труд. Приятно, что сегодня с нами присутствуют послы многих стран, и зарубежные делегации, и борисовчане, и жители других городов.

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове-4

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове-6

С полудня на площадке у «Борисов-Арены» работу начали выставка-ярмарка, творческие мастер-классы и город ремесленников. На импровизированных сельских подворьях выступили народные коллективы и ансамбли.

На праздник хлеборобов из Слуцка привезли сыр размером с колесо грузовика – диаметром полтора метра! Для его приготовления потребовалось более тонны молока. Сыр разыграли среди гостей праздника.

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове-9

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове-11

Угощали горячими яствами и Вилейские повара: судака для наваристой ухи наловили в местном водохранилище.

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове-14

Мы рады таким «Дажынкам», побольше бы таких!

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове-17

Всё очень понравилось. Скажу больше: буквально неделю назад было по-другому. Но на сегодняшний день как будто другой город.

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове-20

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове-22

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове-24

Выбрали и самый красивый каравай из муки нового урожая. Лучшим стал хлебный букет пекарей Клецкого района. Победителя определяли исключительно по внешнему виду. Пироги и торты, представленные на «Дажынках, отправятся в социальные учреждения и дома-интернаты.

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове-27

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове-29

Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове-31

# Сельское хозяйство # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

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