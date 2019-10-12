Разыграли сыр размером с колесо и выбрали самый красивый каравай из муки нового урожая: чем запомнятся «Дажынкі-2019» в Борисове

Новости Беларуси. На областные «Дажынкі-2019» пригласили 15 тысяч гостей. Основные торжества – на «Борисов-Арене». Здесь прошел большой концерт и награждение лучших участников жатвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отметим, что тысячный намолот в этом сезоне превзошли 665 экипажей, есть и шесть 3-тысячников. Самый весомый каравай собран на полях Слуцкого, Минского и Несвижского районов. Аграрии – настоящие герои нашего времени. Президент Беларуси направил приветствие участникам фестиваля-ярмарки «Дажынкі»

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Спасибо всем, кто пришел сегодня, чтобы вместе с нами почествовать наших передовиков, сказать огромное спасибо селянам за их нелегкий труд. Приятно, что сегодня с нами присутствуют послы многих стран, и зарубежные делегации, и борисовчане, и жители других городов.

С полудня на площадке у «Борисов-Арены» работу начали выставка-ярмарка, творческие мастер-классы и город ремесленников. На импровизированных сельских подворьях выступили народные коллективы и ансамбли. На праздник хлеборобов из Слуцка привезли сыр размером с колесо грузовика – диаметром полтора метра! Для его приготовления потребовалось более тонны молока. Сыр разыграли среди гостей праздника.

Угощали горячими яствами и Вилейские повара: судака для наваристой ухи наловили в местном водохранилище.

Мы рады таким «Дажынкам», побольше бы таких!

Всё очень понравилось. Скажу больше: буквально неделю назад было по-другому. Но на сегодняшний день как будто другой город.