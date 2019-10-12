Этот странный октябрь: теперь до +22. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В начале недели метеообстановку в Беларуси будет формировать поле повышенного атмосферного давления в тёплой воздушной массе. Со среды в Беларусь переместятся малоактивные атмосферные фронты с Западной Европы, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Виктория Матвиенко, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

В понедельник циклонические вихри, смещаясь с Британских островов на Финский залив, будут способствовать выносу на территорию Беларуси очень тёплых воздушных масс с юго-запада Европы. На большей части страны существенных осадков не ожидается, погода будет, в основном, солнечная. Температура воздуха в ночные часы составит +7 +12, днём на большей части республики – до +19 +22. Во вторник существенных осадков не ожидается, ночь тёплая – +7 +12, днём – +15 +22. В среду, 16 октября температура воздуха по-прежнему высокая: в дневное время будет +13 +18, в южных районах – около +20.

По предварительным прогнозам, к концу недели на территорию Беларуси начнёт поступать холодный континентальный воздух, сопровождать его будет порывистый восточный ветер. И к выходным в ночные часы на востоке страны вновь появляется вероятность заморозков.

Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам