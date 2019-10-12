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«Я, вообще, журналистов боюсь». Павел Мариев в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

12 октября 2019 16:04
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Бывший глава БелАЗа откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Чего Вы боитесь больше всего на свете?

Павел Мариев, генеральный директор ОАО «БелАЗ» (1992-2007 гг.), Герой Беларуси:
Ничего не боюсь!

Вадим Щеглов:
Джаз или рок?

Павел Мариев:
Рок.

«Я, вообще, журналистов боюсь». Павел Мариев в 10 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
Был ли миг, когда Вы оказались на грани жизни и смерти?

Павел Мариев:
Не было.

Вадим Щеглов:
Когда Вы в последний раз плакали?

Павел Мариев:
Помню только детские слезы.

Вадим Щеглов:
На каком боку спите?

Павел Мариев:
Левый.

Вадим Щеглов:
Кто Ваш враг №1?

Павел Мариев:
По-моему, лень.

Вадим Щеглов:
Что читаете прямо сейчас?

Павел Мариев:
Сейчас только Интернет смотрю.

Вадим Щеглов:
Какой вопрос Вам никогда не задавали журналисты?

Павел Мариев:
Я, вообще, журналистов боюсь.

Вадим Щеглов:
Самая большая сумма, которую Вы тратили за раз?

Павел Мариев:
Машину покупал – 18 миллионов.

Вадим Щеглов:
Есть ли тайна, которую Вы унесёте с собой в могилу?

Павел Мариев:
Не задумывался…

Полностью интервью смотрите 13 октября в 21.15 на РТР-Беларусь.

# БелАЗ # общество # Павел Мариев

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