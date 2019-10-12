«Я, вообще, журналистов боюсь». Павел Мариев в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Бывший глава БелАЗа откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
Чего Вы боитесь больше всего на свете?
Павел Мариев, генеральный директор ОАО «БелАЗ» (1992-2007 гг.), Герой Беларуси:
Ничего не боюсь!
Вадим Щеглов:
Джаз или рок?
Павел Мариев:
Рок.
Вадим Щеглов:
Был ли миг, когда Вы оказались на грани жизни и смерти?
Павел Мариев:
Не было.
Вадим Щеглов:
Когда Вы в последний раз плакали?
Павел Мариев:
Помню только детские слезы.
Вадим Щеглов:
На каком боку спите?
Павел Мариев:
Левый.
Вадим Щеглов:
Кто Ваш враг №1?
Павел Мариев:
По-моему, лень.
Вадим Щеглов:
Что читаете прямо сейчас?
Павел Мариев:
Сейчас только Интернет смотрю.
Вадим Щеглов:
Какой вопрос Вам никогда не задавали журналисты?
Павел Мариев:
Я, вообще, журналистов боюсь.
Вадим Щеглов:
Самая большая сумма, которую Вы тратили за раз?
Павел Мариев:
Машину покупал – 18 миллионов.
Вадим Щеглов:
Есть ли тайна, которую Вы унесёте с собой в могилу?
Павел Мариев:
Не задумывался…
Полностью интервью смотрите 13 октября в 21.15 на РТР-Беларусь.