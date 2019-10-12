«Я, вообще, журналистов боюсь». Павел Мариев в 10 честных ответах на неожиданные вопросы

Павел Мариев, генеральный директор ОАО «БелАЗ» (1992-2007 гг.), Герой Беларуси: Ничего не боюсь!

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»: Чего Вы боитесь больше всего на свете?

Бывший глава БелАЗа откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов:

Был ли миг, когда Вы оказались на грани жизни и смерти?

Павел Мариев:

Не было.

Вадим Щеглов:

Когда Вы в последний раз плакали?

Павел Мариев:

Помню только детские слезы.

Вадим Щеглов:

На каком боку спите?

Павел Мариев:

Левый.

Вадим Щеглов:

Кто Ваш враг №1?

Павел Мариев:

По-моему, лень.

Вадим Щеглов:

Что читаете прямо сейчас?

Павел Мариев:

Сейчас только Интернет смотрю.

Вадим Щеглов:

Какой вопрос Вам никогда не задавали журналисты?

Павел Мариев:

Я, вообще, журналистов боюсь.

Вадим Щеглов:

Самая большая сумма, которую Вы тратили за раз?

Павел Мариев:

Машину покупал – 18 миллионов.

Вадим Щеглов:

Есть ли тайна, которую Вы унесёте с собой в могилу?

Павел Мариев:

Не задумывался…

Полностью интервью смотрите 13 октября в 21.15 на РТР-Беларусь.