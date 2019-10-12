Аграрии – настоящие герои нашего времени. Президент Беларуси направил приветствие участникам фестиваля-ярмарки «Дажынкі»

Новости Беларуси. Труженики, чей вклад самый весомый в общебелорусский каравай, сегодня, 12 октября, празднуют «Дажынкі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С полей Минской области только зерна собрали 1,8 млн тонн. С учетом кукурузы речь идет о 2-миллионном намолоте. Это на треть больше, чем в 2018 году.

Все те, благодаря кому собран такой богатый урожай – гости областного фестиваля-ярмарки в Борисове. Его участникам приветствие направил Президент.