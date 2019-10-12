Когда ждать морозов? Народные приметы на неделю с 14 по 20 октября

14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы, рассказали в программе «Плюс-минус». К этому дню крестьяне старались закончить все сельхозработы. Если ветер дул с востока – жди холодную зиму.
14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы, рассказали в программе «Плюс-минус». К этому дню крестьяне старались закончить все сельхозработы. Если ветер дул с востока – жди холодную зиму.
16 октября – Денис Позимний. Если этот день выдался тёплым, раньше начала ноября мороз не ударит.
Этот странный октябрь: теперь до +22. Синоптики рассказали о погоде на неделю
17 октября – Ерофей. Примета гласит: вечерняя багровая заря – к ветреной погоде.