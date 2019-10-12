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Когда ждать морозов? Народные приметы на неделю с 14 по 20 октября

12 октября 2019 17:02
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14 октября – Покрова Пресвятой Богородицы, рассказали в программе «Плюс-минус». К этому дню крестьяне старались закончить все сельхозработы. Если ветер дул с востока – жди холодную зиму.

Когда ждать морозов? Народные приметы на неделю с 14 по 20 октября-1

16 октября – Денис Позимний. Если этот день выдался тёплым, раньше начала ноября мороз не ударит.

Этот странный октябрь: теперь до +22. Синоптики рассказали о погоде на неделю

17 октября – Ерофей. Примета гласит: вечерняя багровая заря – к ветреной погоде.

# Погода в Беларуси # общество

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