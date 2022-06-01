«Развивается логика, пространственное мышление». Как в этом социальном центре уже 20 лет помогают детям?

Потянуть руку помощи нуждающимся, зажечь радостный огонек в глазах родителей и вернуть счастливую улыбку ребенка. Заботливые сотрудники Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей уже больше 20 лет делают все, чтобы заветные мечты о рае в шалаше стали реальностью.

Наталья Пачепко, заведующая отделением психологической помощи семье и детям Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

Любые детские проблемы мы не рассматриваем в отрыве от проблем семьи. Возрастные кризисы, семейные – все рассматривается вкупе, целиком.

Тренинги, индивидуальная коррекционная работа и семейное консультирование. Отделение дневного пребывания – жемчужина социального центра. Именно здесь детей с инвалидностью учат смотреть на мир другими глазами.

Ирина Шульган, заведующая отделением дневного пребывания для детей-инвалидов Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

Сюда могут приходить дети, которые имеют мечту, желание заняться программированием. Дети приходят и занимаются без ограничений по времени, развивается логика, пространственное мышление. Робот учится от них и петь, и ходить, и глазками моргать.

Шепот листвы, загадочное шуршание лесного костра. В этой комнате даже самые безумные фантазии оживают. Необычный гаджет восхитит любого и подарит массу незабываемых эмоций. Ирина Шульган:

Это дает возможность детям не только обучение проходить, но и получить физическую нагрузку в игровой форме. Занятия на ориентацию в пространстве, на счет, на логику – все это здесь происходит таким необычным способом.

А здесь ребятам помогают развить логическое мышление и навыки коммуникации. Ирина Шульган:

В этой игровой дети занимаются на сенсорном столе. Это и какая-то дошкольная программа счет, письмо. Плюс к тому, психолог работает в это время с ребенком и осуществляет небольшую психокоррекцию.

Отдохнуть после занятий, пообщаться со сверстниками детям предлагают в игровой. Тут обитают муравьи и царствуют самые настоящие африканские улитки. А пока юные искатели приключений веселятся от души, расслабиться после трудового дня и уделить время себе могут и взрослые. Йога, скрапбукинг, психологическая консультация – каждый найдет занятие по душе.