«Развитие речи». По каким признакам можно понять, что у ребёнка есть талант?

Сергей Парчевский, ведущий ток-шоу: Триггер какой-то может быть, когда мама понимает, что нужно идти к специалисту или просто ее личное желание?

Вундеркинд – в переводе с немецкого буквально означает «чудесный ребенок». Так называют детей, которые по уровню интеллектуального развития значительно опережают своих сверстников. Если одни играют в игрушки, то другие вовсю пишут стихи, музыку и даже трудятся в научной лаборатории. О том, как помочь ребенку реализовать свои таланты, но при этом не лишить его детства, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Юлия Куколева, детский практический психолог, автор книги «Не сломай»:

Конечно, например, развитие речи. Когда ко мне пришел ребенок, он со мной разговаривал предложениями в два года. То есть уже зачатки начались, ребенок очень многое понимает, разговаривает прежде всего, тогда, да. Второе – это ребенок выбрал уже какую-то деятельность, например, классно конструктор получается строить. Он, например, интересуется книжками, просто даже хотя бы сидит на месте, усидчивый, и что-то начинает делать, то есть это уже первые зачатки.

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Если неусидчивый, ничего не хочет делать? Такие дети тоже есть.

Юлия Куколева:

Такие дети есть, но я имею в виду, что у таких детей другие будут способности. Такой ребенок в центр развития не попадет, потому что там не та среда будет, то есть его нужно в спорт. То есть тут надо смотреть, и грань именно в том состоит, чтобы это адекватно и без завышенных ожиданий от ребенка.

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