От медицины до правового регулирования! Как развивается ИИ в Беларуси?

Искусственный интеллект активно внедряется в повседневную жизнь белорусов и становится ключевым направлением технологического развития. Технологии ИИ уже работают в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и научных исследованиях, помогая анализировать данные и оптимизировать процессы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно перспективно применение ИИ в медицине. Ученые создают системы для анализа изображений, которые помогают врачам диагностировать заболевания. Разработаны нейросетевые комплексы для выявления патологий легких по рентгеновским снимкам и КТ, а также системы диагностики диабетической ретинопатии по снимкам сетчатки глаза.

Эдуард Снежко, заведующий лабораторией анализа биомедицинских изображений ОИПИ НАН Беларуси:

У нас есть специальная предметная область, в которой мы работаем. Это анализ таких биомедицинских данных, как изображения, их связь с клиническими данными, с какими-то результатами диагноза и так далее. Мы находим сложные взаимосвязи между различными биомаркерами, то, что находят у человека при обследовании, и пытаемся предоставить некое второе мнение, которое может помогать автоматизировать, делать выводы специалисту. Развитие технологий требует новых правил. Объединенный институт проблем информатики Академии наук Беларуси разработал Модельный закон «О технологиях искусственного интеллекта», принятый Межпарламентской ассамблеей СНГ в апреле 2025 года. Документ определяет принципы безопасного применения ИИ. Важный вопрос – защита интеллектуальной собственности. Специалисты обсуждают, кому принадлежат результаты работы нейросетей и можно ли считать ИИ автором произведений.