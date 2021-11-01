Развитие электротранспорта и заказ автобусов для Питера. Что сейчас происходит с МАЗом на самом деле?

Новости Беларуси. Комичный конфуз беглых. Несколько недель самоназванные «лидеры мнений» призывали белорусских рабочих уйти на забастовку. С 1 ноября вся страна должна была остановиться. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Ходосок, СТВ:

Любой нормальный человек понимал, что очередная затея политических лузеров провалится. Что и случилось.