Развитие электротранспорта и заказ автобусов для Питера. Что сейчас происходит с МАЗом на самом деле?

Новости Беларуси. Комичный конфуз беглых. Несколько недель самоназванные «лидеры мнений» призывали белорусских рабочих уйти на забастовку. С 1 ноября вся страна должна была остановиться. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виктория Ходосок, СТВ:
Любой нормальный человек понимал, что очередная затея политических лузеров провалится. Что и случилось.
Материал Григория Азаренка.
Григорий Азаренок, СТВ:
Само предприятие, несмотря на потуги старухи-Европы, чувствует себя более чем уверенно.
Александр Игнатюк, заместитель генерального директора – директор по экономике Минского автомобильного завода:
Ситуация, надо сказать, не типичная. Последние 5-8 лет мы работали всегда в дефиците заказов. У нас не хватало, мы всегда работали: производили, потом продавали. Сегодня мы законтрактованы как по грузовой технике, так и по пассажирской уже на полгода вперед и более. Хороший заказ пассажирской техники сегодня находится на исполнении для Санкт-Петербурга. Это перспективные газовые автобусы. Развитие получила электрическая тема в пассажирском транспорте. Мы специально для этого создали научно-технический центр и обособленное подразделение конструкторское, которое будет заниматься электрическими системами, системами мехатроники, системами адаптивного управления. Поэтому можно сказать, сделать заключение, что завод активно работает и развивается.