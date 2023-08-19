Обновлённая поликлиника открылась в Островце к 555-летию города

Новости Беларуси. Подарок в честь праздника получили жители Островца. Накануне 555-летия города здесь открылась обновленная районная поликлиника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она рассчитана на 640 посещений в смену, что в 2,5 раза больше, чем было до реконструкции. Повысить качество обслуживания поможет современная техника.

Появились современные стоматологические установки, которые позволяют выполнять снимки в 3D-формате, массажер для восстановления слуха. Кроме того, в поликлинике установили инфокиоски, которые позволяют пациентам самостоятельно записываться и заказывать талоны к специалистам. Сегодня Островецкая районная поликлиника обслуживает около 30 тысяч человек.

Владимир Можейко, главврач Островецкой ЦРБ: Современные условия работы, пребывания пациентов, современное оборудование. Так, на оборудование было потрачено более 6,5 миллиона рублей, приобретено порядка 5 тысяч единиц медицинского оборудования, что позволило значительно улучшить качество оказания амбулаторной поликлинической помощи.

Владимир Караник, председатель Гродненского облисполкома:

Это яркий пример эффективности взаимодействия органов власти на всех уровнях. Это объект госинвестпрограммы, львиная доля финансирования из республиканского бюджета. Понятно, что это было бы невозможно без поддержки местного бюджета, бюджета области. Но в итоге совместными усилиями сдается замечательный объект.

Строители уже приступили ко второму этапу реконструкции. Полностью введут в эксплуатацию здание поликлиники осенью 2024 года.