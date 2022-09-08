Патриотический форум «Беларусь адзіная» собрал более 800 участников в Борисове

Новости Беларуси. Наш взгляд на историческое прошлое. Крупный патриотический форум «Беларусь адзіная» в Борисове 8 сентября собрал свыше 800 участников со всей Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Наши сограждане просят снимать такие обращения». Гигин об уроке Президента и форуме «Беларусь адзіная» в Речице. Подробнее.

Общественные деятели и депутаты, педагоги и молодежь в преддверии Дня народного единства вспомнили путь становления белорусской государственности. Сейчас главная задача, по мнению участников дискуссии, сохранить историческую память во время гибридных войн и попыток искажения Западом знаковых событий, которые происходили на территории нашей страны. Историки, в свою очередь, уверены, что уберечь от бесповоротных ошибок белорусов удастся с помощью таких открытых диалогов, усиления краеведческой работы и народной летописи.

Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

У нас в Беларуси все-таки благодаря позиции руководства нашей страны во главе с Президентом Александром Григорьевичем Лукашенко удалось сохранить вот этот наш белорусский подход к исторической памяти, который не отвергает ни один исторический период – от древности и по советский включительно. Мы смотрим на нашу историю объективно с наших белорусских позиций.

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Мы предлагаем нашим слушателям, которые собираются вот сегодня в Борисове, в частности, наше видение истории. То, как ее мы бы хотели преподносить новому нашему поколению, как она отражена в курсах истории. Дискутируем на этот счет. Может быть, уточняем какие-то моменты, сверяем, если угодно, часы. Но а это, естественно, дает основание для более широкого разговора.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

У нас класная вартасная гісторыя. У нас вялікая беларуская традыцыя і ў нас цудоўны народ, які, нягледзячы на складанейшую гісторыю, на найскладанейшы шлях, на тыя выпрабаванні, асабліва тыя, якія выпалі на яго долю ў XX стагоддзі, здолеў захаваць сябе як народ хрысціянскі, які ў самых дзікіх сітуацыях захоўваў сваю людскасць.