«Разве плохо, что тебя ценят?» Вот как в Беларуси поздравляют пенсионеров в День пожилых людей

Новости Беларуси. Международный день пожилых людей отмечают в Беларуси. Второй год в нашей стране к этой дате приурочена акция «Уважение. Забота. Ответственность». Ее цель – поддержать представителей старшего поколения, привлечь внимание к их нуждам, поблагодарить за вклад в развитие государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробнее в репортаже Анны Корольчук.

Юность Григория Федорцова пришлась на тяжелые послевоенные годы. Окончив 7 классов, пошел работать на торфозавод, затем в «Гомсельмаш». После отправился возделывать целину, но профессии остался верен. Более 40 лет Григорий Иванович трудился фрезеровщиком на заводе. На его счету десятки рационализаторских предложений. Это единственный гомельчанин, на груди которого красуются трех степеней и медаль «За доблестный труд».

Григорий Федорцов, полный кавалер ордена Трудовой Славы:

Делайте так, как я! Это моё желание и напутствие. И вы будете тоже знаменитыми. Разве плохо, что тебя ценят?

Сегодня передовик труда получает теплые поздравления и подарки от профсоюзов. В свои 90 лет Григорий Иванович все так же бодр и полон оптимизма. Гостей встречает анекдотами и песнями.

Заглянули профсоюзы в дом-интернат для престарелых и инвалидов «Шубино». Вот уже 12 лет объединение оказывает поддержку учреждению. И в этот раз приехали не с пустыми руками. Подарок к празднику – удобная беседка для отдыха на свежем воздухе.

Виталий Желтоногин, директор дома-интерната для престарелых и инвалидов «Шубино»:

Наши люди сегодня уже с утра буквально её облюбовали. Восемь человек (двое мужчин, шесть женщин) тихо в семейном кругу вели беседу.

Нина Орлова, постоялец дома-интерната для престарелых и инвалидов «Шубино»:

Большое спасибо, что про нас не забывают, нам это очень приятно.

Отношение к детям и старикам всегда было своеобразным индикатором здоровья общества. Это не раз подчеркивал глава государства. Сегодня в Беларуси проживают более полутора миллиона человек 65 и старше. Именно они заложили фундамент экономического и интеллектуального потенциала страны. И теперь уже задача государства – обеспечить пожилым людям достойную жизнь, полную новых возможностей.

Анна Корольчук, корреспондент:

День пожилых людей отмечается более 30 лет. И за это время праздник во многом изменил свою суть. Если раньше в эту дату говорили о трудовых заслугах старшего поколения и благодарили за вклад в развитие общества, то сегодня наглядно показывают – жизнь пенсионера активна и разнообразна.