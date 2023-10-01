Прямой эфир

«Мы проводим более 2 000 испытаний в год». НИИ ПбиЧС празднует 67 лет со дня основания

01 октября 2023 15:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Их работа – обеспечивать безопасность служащих МЧС. Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций празднует 67 лет со дня основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы проводим более 2 000 испытаний в год». НИИ ПбиЧС празднует 67 лет со дня основания-1

Благодаря разработкам сотрудников в арсенале белорусских спасателей экипировка высочайшего качества. По многим характеристикам она превосходит топовые зарубежные аналоги. В этой области удалось достичь полного импортозамещения. Кроме того, на базе института расположен уникальный испытательный полигон, где вещества и материалы проходят проверку экстремальными условиями.

«Мы проводим более 2 000 испытаний в год». НИИ ПбиЧС празднует 67 лет со дня основания-4

Сергей Шумай, начальник Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:
Институт занимается испытанием строительных конструкций и материалов. Создан современный полигон единственный в республике. Ему нет равных не то что в нашей стране на всем постсоветском пространстве. Мы проводим более 2 000 испытаний в год. На современном оборудовании, по стандартам межгосударственным, республиканским, российским, даже по европейским нормам мы аккредитованы на все виды испытаний.

«Мы проводим более 2 000 испытаний в год». НИИ ПбиЧС празднует 67 лет со дня основания-7

Институт сегодня по праву считается государственным испытательным центром страны. За достижения в области качества ему присвоено звание лауреата премии правительства Беларуси.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Платники могут отрабатывать? О новшествах в системе образования рассказала Ирина Старовойтова
01 октября 2023 14:08

Платники могут отрабатывать? О новшествах в системе образования рассказала Ирина Старовойтова

«Дети есть дети, и это остаётся неизменным». Рассказываем о семейной династии учителей длиной в 658 лет
01 октября 2023 13:53

«Дети есть дети, и это остаётся неизменным». Рассказываем о семейной династии учителей длиной в 658 лет

В День пожилых людей в Беларуси пенсионерам бесплатно провели экскурсию в Минском зоопарке
01 октября 2023 12:58

В День пожилых людей в Беларуси пенсионерам бесплатно провели экскурсию в Минском зоопарке