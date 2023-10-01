«Мы проводим более 2 000 испытаний в год». НИИ ПбиЧС празднует 67 лет со дня основания

Благодаря разработкам сотрудников в арсенале белорусских спасателей экипировка высочайшего качества. По многим характеристикам она превосходит топовые зарубежные аналоги. В этой области удалось достичь полного импортозамещения. Кроме того, на базе института расположен уникальный испытательный полигон, где вещества и материалы проходят проверку экстремальными условиями.

Сергей Шумай, начальник Научно-исследовательского института пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:

Институт занимается испытанием строительных конструкций и материалов. Создан современный полигон – единственный в республике. Ему нет равных не то что в нашей стране – на всем постсоветском пространстве. Мы проводим более 2 000 испытаний в год. На современном оборудовании, по стандартам межгосударственным, республиканским, российским, даже по европейским нормам мы аккредитованы на все виды испытаний.