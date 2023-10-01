Платники могут отрабатывать? О новшествах в системе образования рассказала Ирина Старовойтова

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Никита Рачиловский, СТВ:

«Школа – это храм. Она закладывает фундамент будущего. Не просто гражданина, человека», – так сказал Президент на совещании по вопросам совершенствования образовательной системы. Данная тема волнует граждан с особым трепетом, поэтому в расширенном составе были обозначены ключевые пути развития. Об итогах совещания по вопросам совершенствования образовательной сферы поговорим с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Ириной Старовойтовой. Какой путь проходят учебники перед тем, как попасть в школу? Никита Рачиловский:

Уже не первый раз поднимается вопрос по содержанию и качеству учебников. Отмечается, что они слишком тяжело и научно написаны, и дети их не понимают. Как этот вопрос планируется решать?

Ирина Старовойтова, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию:

С 2016 по 2021 год были внесены изменения, изданы новое учебные пособия и учебники в общем количестве – 217. И работали авторские коллективы. При том, что 145 авторских коллективов в своем составе имеют опытных практиков, педагогов и методистов. Надо отметить, что эта работа продолжается и сейчас. За период с 2021 по 2023 год было издано новых 42 учебных пособия. Эта работа будет продолжена до 2027 года. Но для того, чтобы создать качественный учебник, конечно, он должен пройти хотя бы несколько изданий. Именно поэтому в начале апробация учебного пособия, а затем может быть издан как учебник. Та экспертиза, которая была проделана в этом году, позволила увидеть отдельные недочеты. Мы это видим, надо и вопросы решить в межпредметных связях, вопросы, которые связаны с наличием отдельных ошибок. Об этом информировали и педагоги, и Министерство образования. Проводили экспертизу учебных пособий. Был подключен большой круг, который включал в себя и родителей, и учащихся, и педагогов. Поэтому вот те недочеты, которые были выявлены, будут дорабатываться и исправляться. Но надо отметить, что были и положительные отзывы об учебниках, и немало. Все больше мы сравниваем современные учебники с учебниками советского периода. Это правильно, потому что в определенной степени это такой отработанный учебник, и очень показательная, большая страна, весь огромный педагогический коллектив, ученые работали над этими учебными пособиями. Их первая отличительная особенность – это то, что подача материала в простой очень форме. И вторая важная особенность – это то, что каждое предложение имеет воспитывающий потенциал. Вот на это мы должны обратить особое внимание в дальнейшей работе над учебными пособиями, над созданием учебников. Почему губернаторы должны включаться в систему образования? Никита Рачиловский:

А почему на совещании Президент делал большой акцент на работу губернаторов в сфере образования?

Ирина Старовойтова:

В первую очередь потому, что организация учебного процесса – это не только качество работы педагога, хотя это, конечно, в приоритете, это очень важно, но это еще и создание необходимых условий и соответствующей материальной базы. Как известно, финансирование учреждения образования осуществляет область. Вот именно в области должны видеть все недочеты и необходимость корректировки материально-технической базы. Это касается и ремонтных работ. То есть вот этот анализ и контроль должны осуществляться на местах. Более того, в каждом учреждении образования есть и спортивные площадки, их тоже нужно приводить в соответствие. На это требуется определенный объем финансирования. И все эти вопросы, в том числе и достаточное финансирование деятельности учреждений образования, – это вопросы, которые должны решаться в регионах и находиться под особым контролем. Никита Рачиловский:

Органами самоуправления, отделами образования. Не ждать, пока Министерство образования... Сенатор о новшествах приемной кампании для целевиков Ирина Старовойтова:

Совершенно верно, да. Ну и вот вопросы, которые возникали, – это о подготовке к новому учебному году. Тут, конечно, надо делать все вовремя, потому что 1 сентября – это праздник и для детей, и для родителей, и для учителей, и все должны прийти в красивую и отремонтированную школу, в которой приятно находиться. И это воспитывает, дисциплинирует всех. Никита Рачиловский:

Нет ли опасения, что из-за большого количества целевиков с наименьшим количеством баллов более подготовленные студенты не смогут попасть на бюджетные места?

Ирина Старовойтова:

В этом году абитуриенты, поступающие на целевую форму обучения, сдавали внутренние экзамены в учреждениях образования. Особенно востребованной оказалась эта форма на медицинских специальностях. От общих цифр приема 60 % ребят поступило на бюджет именно по целевой форме обучения. Следующее – это педагогические специальности. От процента бюджета здесь составил 50 %. Поэтому на этих специальностях конкурс как раз был обеспечен – где-то почти два человека на место. Но они сдавали только один устный экзамен, в отличие от других поступающих. По результату совещания было принято решение о том, чтобы на целевую форму обучения ребята поступали, имеющие средний балл аттестата не ниже семи. Какие бонусы дает статус молодого специалиста? Никита Рачиловский:

Сейчас все активно обсуждаю отработку по окончании вуза и спрашивают, правильно ли, что студент, который окончил университет на платной форме, должен отрабатывать по окончании университета так же, как и студент, который окончил за счет государства, как вы считаете? Ирина Старовойтова:

Кодекс об образовании был принят в 2022 году. Именно тогда появилась новая норма, которая касалась расширения перечня молодых специалистов, которые могли бы претендовать на статус молодого специалиста. То есть перечень выпускников, которые могли бы претендовать на статус молодого специалиста. И в этом перечне появились выпускники, которые обучались на платной основе. Таким образом, у таких выпускников появилось две траектории. Одна – это возможность свободного трудоустройства, как это было и ранее. А вторая – это возможность заключения соответствующего договора, потому что статус молодого специалиста дает возможность целого ряда преференций. Это надбавка к заработной плате, это льготы на получение жилья, это продолжительность отпуска. И другие вопросы, которые могут быть решены для молодого специалиста. Но при этом, естественно, возникает и степень ответственности, если государство дает такие преференции. Поэтому норма такая действует уже год. И в этом году выпускники могли воспользоваться ей. И мы видим, что обучающиеся на платной основе так и делали. Примерно около тысячи выпускников воспользовались такой возможностью. Поэтому это, скорее, право на данный момент.

Никита Рачиловский:

Я так понимаю, этот вопрос волнует тех, кто закончил на платном университет и по окончании не планируют нигде работать, просто со своим свободным дипломом работать по другим направлениям. А зачем тогда было заканчивать университет, если ты идешь потом работать по специальности, где ты приобретешь этот опыт, навыки, компетенции? Ирина Старовойтова:

Думаю, что да. И здесь ведь есть еще решения, которые необходимо осуществить. Во-первых, это баланс бюджетного обучения и платного. Мы уже сделали шаг в сторону бюджетного обучения, то есть соотношение чуть больше по сравнению с платным. Вот эти шаги надо осуществлять и дальше, на мой взгляд. Ну и, конечно, это перечень специальностей. То есть вот этот вопрос тоже нужно посмотреть. Соотношение и баланс между потребностью экономики и потребностью общества. Поэтому задача должна быть решена комплексно. Санатор – учителям: «Мне бы хотелось вам пожелать мира, добра, спокойствия» Никита Рачиловский:

Сегодня в нашей стране празднуется День учителя. Ирина Анатольевна, разрешите в первую очередь вас поздравить с этим светлым праздником и попросить пожелать нашим педагогам какие-то пожелания и ваши личные комментарий, мнение.

Ирина Старовойтова:

Дорогие наши учителя, преподаватели, ветераны системы образования, разрешите поздравить вас с праздником – с Днем учителя. Ведь педагогическая профессия самая гуманная и, мне кажется, самая ответственная. Потому что от работы учителя зависит, по сути, судьба человека. От того, как мы ежедневно работаем с каждым нашим учеником. Каждое наше слово, отношение, внимание к ученику – все это в итоге его дальнейшая судьба, формирование его личностных качеств. Ведь задача учителя – не только формирование знаний, умений, навыков, хотя это очень важно, но это становление личности, формирование настоящего гражданина своей страны. В своей ежедневной работе учитель формирует личностное качество, моральные ценности, отношение к людям, уважение к старшим, отношение и понятие преданности своей стране, родине, понятие отечества. В свою очередь мне бы хотелось вам пожелать мира, добра, спокойствия. Мне хотелось бы пожелать творческих и способных вам учеников. И чтобы те профессиональные задачи, которые вы перед собой ставите, обязательно сбывались.