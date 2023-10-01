«Дети есть дети, и это остаётся неизменным». Рассказываем о семейной династии учителей длиной в 658 лет

Новости Беларуси. Династия в 658 лет! Семья Вышинских – это педагоги в четырех поколениях, которые работают с детьми по всей Беларуси, – Кобринский район, Брест, Минск. Начиная с 1940 годов учителя преподают царицу всех наук – математику. Разные поколения, разные подходы, но то, что неизменно – любовь к детям и к профессии. С представителями столь редкой династии познакомилась Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

658 лет - это стаж одной педагогической династии. Подумать сложно, но именно такая преданность профессии и заслуживает уважения.

Учителя Вышинских. В педагогической биографии пары несколько сельских школ. В Лукской насчитывается 47 школьников и 8 дошколят. В десятом классе, где всего два ученика, по расписанию математика.

Александр Вышинский, учитель математики Лукской средней школы:

Математика самый легкий предмет в школе. Они не верят.

Уже почти 40 лет тангенсы и котангенсы Александр Юлианович разъясняет детям. Математический ген уходит к прадедушке – пединститут окончил как раз в 1941-м, накануне войны. В семье Вышинских все выбирают царицу наук и в жены берут тех, кто с математикой дружит. Правда, сам Александр Юлианович сомневался – не стать ли военным? Но педагогика взяла верх.

Александр Вышинский:

Дети есть дети, и это остается неизменным. А все остальное меняется и надо относиться при любых обстоятельствах, что было в 1980-е, что было в 1990-е и нулевые – это дети.

Собрать историю династии по фрагментам длиной в 658 лет смогла жена Александра Людмила Алексеевна. Учитель математики даже не сомневалась в выборе специальности. Впечатление от первой учительницы оказалось столь сильным, что осталось на всю жизнь. Да и с выбором супруга. Дети, к слову, как вы могли уже догадаться, учителя математики.

Людмила Вышинская, учитель физики и математики Лукской средней школы:

У нас всего в педагогике 23 человека, хотя образование педагогическое получили еще больше. Некоторые работали более 40 лет и поэтому насобирался такой стаж работы, общий стаж династии. А это Ирина Сергеевна – двоюродная сестра и тоже учитель математики только в Кобринской гимназии. Более 30 лет учит считать и считаться с мнением учеников – с каждым, как со взрослым, педагог общается на равных.

Ирина Бадза, учитель математики гимназии Кобрина:

Кукол и мишек не учила в детстве – это точно. Но, наверное, поскольку с генами что-то передается, то способности к математике и физике были заложены. То, что постоянные реформы, это держит в тонусе. Каждый раз я беру с 5 класса, довожу до 11 класса и выпускаю детей. И каждый раз мне приходится, пройдя этот путь, начинать новый учебник. Что такое семейственность и истинная династия – сейчас мы вам покажем. Один вопрос – что является «учительским счастьем» – и один ответ на всех. Александр Вышинский:

Много выпускников стали людьми. Людмила Вышинская:

Проходят вечера встречи с выпускниками и приходят благодарные ученики, которые говорят «спасибо». Ирина Бадза:

Когда я вижу свой результат. Когда дети поступают в вузы, получают специальность, которую они хотели, – для меня это самое главное.