При неуплате взносов взыскание происходит через суд. Какие правила нужно знать членам садоводческих товариществ?

Стать членом садоводческого товарищества – идеальный вариант для тех, кто давно мечтает обзавестись уютным домиком наедине с природой. Современная инфраструктура, благоустройство, магазины и даже детские площадки – далеко не все преимущества поселков XXI века, которые функционируют и развиваются благодаря специальным дачным взносам.

Максим Рудковский, дачный юрист: Паевые взносы вносятся учредителями при создании товарищества. Членские взносы необходимы для оплаты труда штатных работников, а также для обеспечения постоянных расходов товарищества, таких как вывоз мусора, банковские платежи. Целевые взносы вносятся в соответствии с планом проведения ремонтно-хозяйственных работ, который утверждается общим собранием или собранием уполномоченных. Дополнительные взносы необходимы для покрытия убытков, образующихся в деятельности товарищества, например, по уплате долгов по электроэнергии.

Размер и срок уплаты необходимых взносов устанавливается общим собранием и дополнительно может быть закреплен в уставе садоводческого товарищества. Игнорирование финансовых обязательств – прямая дорога в долговую яму. За каждый день просрочки платежа придется отдавать 0,3 % от неуплаченной суммы.

Максим Рудковский:

Взыскание садоводческим товариществом задолженности по взносам и пене производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов. При наличии спора или в случае, когда должник не получает направляемую в его адрес корреспонденцию от садоводческого товарищества, взыскание осуществляется через суд.

Уйти от ответственности точно не удастся. В случае судебных разбирательств виновного обяжут не только погасить основной долг, но и возместить все дополнительные расходы, связанные с оказанием юридических услуг.