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При неуплате взносов взыскание происходит через суд. Какие правила нужно знать членам садоводческих товариществ?

23 марта 2022 09:12
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Стать членом садоводческого товарищества – идеальный вариант для тех, кто давно мечтает обзавестись уютным домиком наедине с природой. Современная инфраструктура, благоустройство, магазины и даже детские площадки – далеко не все преимущества поселков XXI века, которые функционируют и развиваются благодаря специальным дачным взносам.

При неуплате взносов взыскание происходит через суд. Какие правила нужно знать членам садоводческих товариществ?-1

Максим Рудковский, дачный юрист:
Паевые взносы вносятся учредителями при создании товарищества. Членские взносы необходимы для оплаты труда штатных работников, а также для обеспечения постоянных расходов товарищества, таких как вывоз мусора, банковские платежи. Целевые взносы вносятся в соответствии с планом проведения ремонтно-хозяйственных работ, который утверждается общим собранием или собранием уполномоченных. Дополнительные взносы необходимы для покрытия убытков, образующихся в деятельности товарищества, например, по уплате долгов по электроэнергии.

При неуплате взносов взыскание происходит через суд. Какие правила нужно знать членам садоводческих товариществ?-4

Размер и срок уплаты необходимых взносов устанавливается общим собранием и дополнительно может быть закреплен в уставе садоводческого товарищества. Игнорирование финансовых обязательств – прямая дорога в долговую яму. За каждый день просрочки платежа придется отдавать 0,3 % от неуплаченной суммы.

При неуплате взносов взыскание происходит через суд. Какие правила нужно знать членам садоводческих товариществ?-7

Максим Рудковский:
Взыскание садоводческим товариществом задолженности по взносам и пене производится в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов. При наличии спора или в случае, когда должник не получает направляемую в его адрес корреспонденцию от садоводческого товарищества, взыскание осуществляется через суд.

Уйти от ответственности точно не удастся. В случае судебных разбирательств виновного обяжут не только погасить основной долг, но и возместить все дополнительные расходы, связанные с оказанием юридических услуг.

При неуплате взносов взыскание происходит через суд. Какие правила нужно знать членам садоводческих товариществ?-10

Максим Рудковский:
Для того чтобы осуществить взыскание по долгам, необходимо правильно оформлять документы. Этими документами являются устав, протокол общего собрания или собрания уполномоченных, а также предупреждения, направляемые в адрес должника. С этой целью в настоящее время в Беларуси для повышения юридической грамотности организованы курсы для председателей, казначеев и членов правления садоводческих товариществ.

# Закон # общество # Максим Рудковский # Вероника Макаревич # Фотофакт

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