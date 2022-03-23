«Вы имеете право обратиться в милицию с заявлением». Что делать, если не возвращают долги?

На что только не пойдешь, чтобы помочь в тяжелой жизненной ситуации близкому человеку или знакомому. Часто это помощь материальная. Одолжил деньги, а заемщик пропал, обещает вернуть или просто кормит завтраками. Что делать в такой ситуации и как добиться правды?

Захар Ладутько, адвокат Минской коллегии адвокатов:

Если вы одолжили денежные средства и не составили расписку или не заключили договор займа, то, исходя из практики, вернуть такие деньги очень проблематично. В первую очередь попробуйте договориться мирно с должником. Может быть, он или вы предложите какой-то бартер, может, он выполнит какие-то услуги в счет долга. Если мирные переговоры не привели к какому-то результату и вы примерно понимаете, что при одолжении эти деньги были получены должником обманным путем либо злоупотреблением вашим доверием, вы имеете право обратиться в милицию с заявлением.

Милиция проведет проверку. Будет вынесено либо постановление о возбуждении уголовного дела, либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В постановлении будет отражено, как должник относится к сложившейся ситуации, признает долг или нет. Если выяснится, что должник вину не отрицает, вы имеете право обратиться в суд с иском о взыскании долга. Захар Ладутько:

Расписка является доказательством того, что вы одолжили денежные средства должнику. В статье 163 Гражданского кодекса Республики Беларусь указано, что в случае, если при одолжении денежных средств не соблюдена простая письменная форма сделки, то есть не заключен, допустим, договор займа, то вы не имеете права ссылаться на свидетельские показания, а имеете право предъявлять лишь письменное доказательство сделки.

Письменными доказательствами может являться ваша расписка. Если она составлена правильно, вы имеете все шансы вернуть свои деньги в суде. Не менее важный момент, как ее правильно составить. Захар Ладутько:

Лучше, чтобы должник ее составил собственноручно. В расписке необходимо указать паспортные данные обеих сторон, а также сумму, в какой валюте она передается, срок возврата и дату написания расписки.