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Новости по тегу #Александр Шепшелев

Белорусские учёные работают над лекарством для лечения онкологических заболеваний
10 декабря 2025 13:47

Белорусские учёные работают над лекарством для лечения онкологических заболеваний

Белорусские учёные нашли способ очистки сточных вод
07 ноября 2025 07:45

Белорусские учёные нашли способ очистки сточных вод

Форум микробиологов-2025 – Национальная академия наук собрала учёных из семи стран мира
03 июня 2025 11:23

Форум микробиологов-2025 – Национальная академия наук собрала учёных из семи стран мира

Новое производство препаратов для борьбы с онкологией запустят в Беларуси до 2024-го
13 октября 2023 11:16

Новое производство препаратов для борьбы с онкологией запустят в Беларуси до 2024-го

«Разработки не только на бумаге». В Академии наук представят достижения отечественных микробиологов
06 июня 2023 08:35

«Разработки не только на бумаге». В Академии наук представят достижения отечественных микробиологов

Продукты для больных фенилкетонурией и отечественный виски. Чем гордится белорусская пищевая промышленность?
30 августа 2021 16:09

Продукты для больных фенилкетонурией и отечественный виски. Чем гордится белорусская пищевая промышленность?