Новости по тегу #Александр Шепшелев

Разработка отечественных ученых – это прорывной шаг в лечении онкологии не только в стране, но и мире. Предполагается, что вещество будет не просто уничтожать опухолевые клетки, но и помогать иммунитету бороться с ними.
Специалисты собрали коллекцию из полутысячи штаммов микроорганизмов, которые уничтожают и перерабатывают вредные соединения.
Ученые Беларуси представят последние разработки, которые находят применение как в диагностике и лечении различных заболеваний, так и в сельском хозяйстве.
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