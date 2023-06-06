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Вакцина против любой инфекции. В Беларуси завершают реконструкцию центра вирусологии

06 июня 2023 07:07
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Новости Беларуси. Биотехнологии – Беларуси. Завершаются работы по реконструкции центра вирусологии, его оснащение оборудованием. После открытия наши ученые будут готовы в кратчайшие сроки разработать вакцину против любой инфекции и таким образом обеспечить безопасность страны. Как рассказали в Институте биофизики и клеточной инженерии Академии наук, реконструкция велась по распоряжению Президента, значимость же центра в наши дни возрастает особо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вакцина против любой инфекции. В Беларуси завершают реконструкцию центра вирусологии-1

Увеличение количества населения на планете, плотность его расселения, возможность быстрого перемещения в совокупности с контактами человека и дикой природы – именно это влияет на возникновение все новых опасных возбудителей. Их нужно исследовать и создавать средства профилактики. Благодаря возможностям центра в Беларуси к такому сценарию развития событий полностью готовы. Обсудить перспективы данной отрасли и представить лучшие наработки собираются более 200 ученых на международной конференции. Она начнет работу в Академии наук 6 июня и продолжится до 9 июня.

# Белорусская наука # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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