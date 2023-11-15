Форум по управлению интернетом в Минске собрал около 500 участников после 3-летнего перерыва

Глобальная Сеть должна быть источником знаний, а не дезинформации. Вопросы кибербезопасности, цифровой грамотности и ложной повестки в СМИ обсуждают на международном форуме по управлению интернетом, который открылся 15 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После трехлетнего перерыва мероприятие собрало около 500 участников. Среди них – представители бизнеса, государства, технического и академического сообщества, некоммерческих и международных организаций. Работа организована по секциям. Одна из них посвящена вопросам цифровой грамотности и безопасности. Эксперты обсудили способы борьбы с такими видами мошенничества, как фишинг, вишинг и кибератаки на информационную инфраструктуру. Среди других вопросов – инновации в сфере интернет-технологий.

Павел Ткач, первый заместитель министра связи и информатизации Беларуси:

Количество преступлений, происходящих в сети Интернет, растет. Чем больше подключений, тем больше рисков. Поэтому одна из основных задач – обсудить те киберугрозы, которые существуют сейчас, и выработать решения, предложения, чтобы их максимально нивелировать.