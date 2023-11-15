Новый проект «Парламент и бизнес: разговор о главном» стартовал в Минске

Быть ближе к бизнесу, вести диалог и вовлекать в законотворческую деятельность – эти задачи будет решать новый проект, старт которому дали 15 ноября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Парламент и бизнес: разговор о главном» – так звучит его название, инициатором диалоговых площадок стало парламентское крыло Белорусского союза женщин.

Актуальным вопросам законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, посвятили первую встречу. К общению присоединились как представители бизнес-сообщества, так и профильные специалисты. Главная задача – наладить обмен мнениями по тем или иным вопросам. Организаторы проекта рассчитывают, что разговоры о главном позволят сделать законотворчество более живым и ориентированным на задачи бизнеса.

Ольга Рачко, директор ООО «Антикризисное управление»:

Сейчас готовятся изменения в Налоговый кодекс. Тоже очень много интересующих вопросов, связанных с налогообложением. Это касаемо в первую очередь предпринимательства. И, конечно, готовится законопроект о предпринимательстве. Тут тоже очень много вопросов. Думаю, сегодня мы получим все ответы.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Рассказать о том, как распределяется бюджет. Поблагодарить их за то, что они своими налогами вкладываются в бюджет, в доходную часть бюджета – это тоже очень важно. Я уверена, что, кроме этого, будут возникать и другие вопросы. Мы готовы ответить на все. Мы действительно готовы к открытому диалогу.

Планируется, что в дальнейшем подобные встречи будут проходить на постоянной основе.