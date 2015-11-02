Раздельный сбор мусора в Минске – лучший способ сохранить чистоту и экологию города

В 2009 году в Минске начали реализовывать программу раздельного сбора мусора. Тогда столичные дворы обзавелись новинкой – контейнерами для вторичных отходов. Сейчас их по городу около 14 тысяч. Польза от них колоссальная.

Во-первых, такие отходы как бумага, стекло и пластмасса поддаются вторичной переработке. Потому, чтобы произвести новую тетрадь, совсем не обязательно срубать лишнее дерево. А, во-вторых, пластмасса, стекло, алюминиевые банки, автомобильные покрышки, батарейки разлагаются несколько сотен лет, тем самым нанося непоправимый вред природе и экологии. Поэтому, собирая мусор раздельно, можно здорово сэкономить и помочь природе. Однако пока не все минчане спешат заводить несколько мусорных пакетов.

Наталья Шевченя, главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилого фона и работы с населением ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Например, в 2009 году мы собирали раздельным способом 7 тысяч тонн отходов. В прошлом году мы собрали более 25 тысяч тонн. Значительно лучше стало вторсырье. То есть часть людей сортирует отходы. Но, к сожалению, после сбора мы вынуждены везти отходы на сортировочные линии, потому что только 30-40% собранного в желтые, зеленые и синие контейнеры подвергается дальнейшей переработке.

Что касается утилизации энергосберегающих лампочек или батареек, то их у нас не перерабатывают. Пока лишь накапливают. Но ни в коем случае не стоит выбрасывать их вместе с бытовыми отходами. В торговых центрах и магазинах имеются специальные контейнеры для их сбора.

Бумагу, пластмассу или стекло нужно выбрасывать в специальный контейнер.

Наталья Шевченя, главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилого фона и работы с населением ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Для бумаги установлены контейнеры зеленого цвета, на них нанесена надпись «бумага». Туда бросать обычную макулатуру, книги, журналы, просто бумаги, газеты. В контейнеры для пластика (сейчас они желтого цвета) необходимо бросать Пэт-бутылки. Туда нельзя бросать упаковку «тетрапак», потому что до настоящего времени она у нас не перебарывается. Канистры, то есть отходы пластика, отходы пластмассы. И в контейнера синего цвета нужно бросать бутылки стеклянные, банки, то есть отходы стекла.

Содержимое из этих контейнеров забирает специальная машина. Вторичное сырье привозят сюда, на сортировочные линии. Здесь вручную отделяют бумагу, пластмассу и стекло. Потому если в вашем дворе стоит только контейнер для пластмассы, смело бросайте в него все вторсырье. От этого так или иначе будет польза.

Недостающие контейнеры обещают поставить уже в ближайшее время, да еще и слегка обновить их внешний вид.

Наталья Шевченя, главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилого фона и работы с населением ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В настоящее время проводится постепенный переход на оцинкованные контейнеры закрытого типа. Они имеют более красивый внешний вид, больший объем, что в дальнейшем может позволить перейти на меньшее количество контейнеров на дворовых территориях. И, немаловажно, они имеют закрытый тип, что не позволяет выбрасывать туда пакеты с обычными отходами. Это улучшает качество вторичных материалов, ресурсов.

Пока везде перейти на такие контейнеры сложно. Во-первых, не во всех дворах есть место. А, во-вторых, для этого надо ликвидировать мусоропроводы в домах.

Наталья Шевченя, главный специалист отдела по благоустройству, санитарному содержанию жилого фона и работы с населением ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

За 2015 год закрыт 91 ствол. Эта процедура происходит только после получения согласия большинства жителей дома, в котором планируют сделать. После чего реконструируют площадки для сбора коммунальных отходов, если они есть, либо устраивают новые.

Еще одна новинка по сбору вторичного сырья появилась в Минске в феврале 2015 города. Вот в такие контейнеры можно выбросить макулатуру. Уже сейчас в столице их более 200.

К концу года такими контейнерами для макулатуры обзаведутся все районы столицы. Тем более польза от них двойная: в них можно положить и ненужную книгу. Ее передадут в библиотеку. Благодаря таким ящикам новую жизнь уже обрели более семи тысяч книг.

Лилия Семочкина, заместитель директора предприятия по сбору вторичных отходов:

Практически каждый день к нам поступает много интересных старых изданий, довоенных изданий, начала XX века, даже XIX. Для нас стало большим сюрпризом: мы получили книгу XVIII века. Она сейчас прошла экспертизу в Национальной библиотеке Беларуси. Нам подтвердили, что эта книга действительно XVIII века. Она представляет культурную ценность для нашей республики.

Собирать будут и картонные упаковки – так называемый «тетрапак». Это еще одно ценное вторичное сырье. Правда, пока оно у нас не перерабатывается, но накапливается. Уже в конце 2015 года 90 специальных контейнеров появятся в учебных заведениях, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Лилия Семочкина, заместитель директора предприятия по сбору вторичных отходов:

Новый проект по сбору упаковки из-под жидких пищевых проектов. Это специальные красочные, яркие контейнеры для сбора упаковки, которые, мы надеемся, будут востребованы в школах, в учебных учреждениях, где могут пить соки, какую-то молочную продукцию, а потом складывать отдельно эту упаковку для переработки для вторичного использования.

Плюсы от раздельного сбора таких отходов очевидны. Главное, что в силах каждого из нас приучить себя выбрасывать мусор с пользой и во благо любимого города.