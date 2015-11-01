Фермер Юрий Карпилович о местных властях, урожае и голландском помощнике Ангеле Меркель

Новости Беларуси. Герой этого интервью программы «Неделя» на СТВ фермер Юрий Карпилович начинал свое дело задолго до того, как начинающим бизнесменам на селе стали помогать льготами. Впрочем, это не помешало ему создать вполне успешный агробизнес. Теперь думает расшириться – создать агротуристический комплекс с краеведческими экспонатами, с пони, павлинами, с живой историей и национальным колоритом. Всего в километре от его фермерского хозяйства усадьба легендарного графа Юрия Чапского. Да и места самые живописные. Но вот бизнес на земле – это не самый легкий хлеб.





Юрий Карпилович, фермер:

Ну вот, Евгений, наша маленькая Швейцария, как ее сравнивают, когда приезжают зарубежные гости. Когда видят эти белорусские красоты, говорят: «Маленькая Швейцария». Вон остатки свеклы. В два часа ночи закончили уборку сахарной свеклы: не известно же, какая будет зима – ранняя, не ранняя. Вон мой помощник! Уже вчера я грузил свеклу, а он вчера сразу запахивал. Во-первых, и сроки, во-вторых, ботва – это же азотные удобрения бесплатные. И чем быстрее запашешь – тем они и останутся в земле. Вот так у нас сейчас жесткий, напряженный график. Выходных вообще нет! Я не знаю, что такое выходные! Иной раз забываю, какой день недели: среда, воскресенье? Потому что многопрофильное маленькое хозяйство – оно многопрофильное: трехпольный севооборот, сахарная свекла, зерновые, сенокос, лошади, свиньи, овцы.







Но вы же, когда начинали, никаких преференций у вас особо не было?



Юрий Карпилович, фермер:

О! Когда я начинал – это вообще, особая статья. Столько было препонов (прим.: препятствий). И сейчас, я бы сказал, пускай бы не помогали, но и не мешали.



А с какими трудностями сталкиваетесь?

Юрий Карпилович:

На сегодняшний день у меня одна проблема: местные чиновники пытаются командовать, забывают, что это все-таки частная земля – когда сеять, когда убирать – как будто я лучше их не знаю, как будто я не хочу сохранить свой урожай. Например, сахарную свеклу продлеваешь: какое было сухое лето, я думал, что не будет никакой свеклы, особенно на моих скудных землях.







Вы вот видите: песчаник, живой песчаник. Сентябрь, октябрь – пошли дожди, перестала быть жесткой эта температура – свекла просто поднялась! Но если мне будут командовать убирать в первых числах октября, что бы я получил? Вопреки всему я сам чувствую, когда мне убирать и что убирать. Вот у меня в основном такая одна причина – вмешательство, маленьких этих чиновников.



Как у вас с работниками? С рабочими местами? Насколько я понимаю, три рабочих места вы создали. Может быть, даже больше. Вам хватает? Или вы, может быть, и хотели больше сотрудников, да не получается.



Юрий Карпилович:

Безусловно. Конечно, хотел бы людей. Но людей настолько отучили от этого крестьянского труда, что просто удивляюсь. Даже вот смотрю свои деревушки: раньше приходили – лошадь просили, трактором просили заехать, кому-то перепахать огород. Сейчас ну максимум пять соточек, больше никто ковыряться в земле не хочет.



А что говорят? Трудная работа либо мало платят? Мотивация какая?



Юрий Карпилович:

Трудно работать. Многие говорят: «Зачем мне, лучше я за меньшую зарплату поеду в Минск, сторожем побуду, чем у тебя тут без выходных, без проходных с большей зарплатой, еще и физически работать».





Насколько я понимаю, вы еще хотите и расширяться. Но а задумка какая? Сделать агроусадьбу, чтобы люди могли отдохнуть?



Юрий Карпилович:

Да. И знать свою историю, еще плюс ко всему.

Знать свою историю, отдохнуть приехать, полюбоваться природой. Вы видели, какая природа. Там в полях же мы были.



Природа отличная. Но у вас же бизнес. Не будет ли накладно все это? Потянете?





Юрий Карпилович:

Попробую! Вот смотрите, какая штука уникальная, тоже более ста лет – конная косилка. Сохранилась, действующая.





Юрий Карпилович:

Вот! Вот это называется продовольственная безопасность.

Юрий Карпилович:

Вот знакомьтесь, голландец, как и я. С чувством юмора. Ангела Меркель по паспорту. Ангела Меркель?



Юрий Карпилович:

Да. Я думал, что он шутит. Открываю паспорт. Точно! Ангела Меркель.



То есть, это голландцы назвали?



Юрий Карпилович:

Да-да. Это я из Голландии привез.



Чтобы заниматься сельским хозяйством, нужно прикипеть к этому душой? Либо это все-таки бизнес, существует схема?



Юрий Карпилович:

Кому как. Для меня все-таки, вы видели, какой же это бизнес, если одна-две лошадки продались? Это больше для души.