Дворики Минска: какие секреты и красоту скрывают фасады главных зданий Минска

В Минске есть немало атмосферных двориков. Достаточно свернуть с главных улиц – и перед вами открывается другой мир. Вот красивый полукруглый дом напротив Михайловского сквера по Свердлова, 22. Помпезный наряд из 50-х и главный фасад знакомы всем минчанам. Обратная сторона медали не менее прекрасна – полная противоположность сталинскому барокко.

Вот обычный кирпич, который использовали в целях экономии, не теряя при этом качества. На белом оштукатуренном фасаде, как на полотне, хорошо читаются художественные детали. Ритм разных по форме окон, небольшие балюстрады на стенах, тканевые элементы, мощный карниз – все это выглядит необычно и придает шик жилому дворику. Каждый из пяти входов в подъезды особенный. Когда-то эти двери были деревянными.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Центральный вход, который расположен на выпуклой части полукруглого здания, и мы видим, что весь акцент дается на лестничный марш, потому что человек поднимается по лестнице – это тоже событие, он заходит в свою квартиру. Мы видим такой полуциркульный элемент над главным входом с фрамугой, которая сохранилась аутентичная столярка. Для нас это тоже бесценный материал.

Дом по Ульяновской, 39 радует не только ярким желтым цветом и оштукатуренными с двух сторон фасадами, но и оригинальными входами. Как миниатюрные крылечки, эти балюстрады и ступени приглашают нас в дом. Посмотрите, эти балясины совсем не похожи на классические итальянские. Они, скорее, напоминают шахматные фигуры. Чувство юмора и идейность точно были у авторов этого дома – архитекторов Рубаненко, Корабельникова и Голубовского.

По соседству можно увидеть типичную отделку дворов на проспекте – это фасады из силикатного кирпича, в которых функционально прорезаны оконные и дверные проемы. Здесь самое интересное – это стыки главного фасада с дворовым, у каждого дома они свои.

Другой сюжет можно найти за кинотеатром «Центральный». Ведь, заходя в него со стороны главного проспекта, мы не можем прочувствовать, где среди окон жилого дома может находиться кинотеатр. А он расположен внутри двора, делит квартал на две части. В таких дворах проходило детство не одного поколения. Для архитектора Галины Левиной в этом дворике хранятся свои тайны.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Если мы посмотрим, здесь есть небольшой спуск в цокольный этаж, в подвал, и в 70-е годы дети этого двора играли в игру «слип». Поскольку здесь рядом была школа с английским уклоном, дети владели английским языком, и это была игра с закрытыми глазами искать всех других детей. Все действие разворачивалось в этом многоуровневом металлическом пространстве.

Кстати, в одном из дворов жил известный белорусский скульптор Заир Исаакович Азгур. У него была замечательная собачка спаниель, он гулял с собакой и с супругой Галиной Гавриловной (известный художник).

Алая кирпичная кладка, разнообразные окна, белоснежные акценты. Прямо за башней на Привокзальной площади перед нами открывается эффектный стильный двор. Здесь можно увидеть разные виды балконов: от французских до террас. Яркие цвета, брутальная ковка и металлические лестницы. Готовые декорации для кино.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Мы видим эркеры, которые появляются в дворовом фасаде. Это выступающая часть здания, в котором тоже размещены жилые помещения. Фактура эркеров выделена от фактуры фасада: оштукатурена и предана форма фасада руста. Использование кирпича с оштукатуренными поверхностями – это такой интересный прием.

Главная часть проспекта Независимости. Здесь каждое здание – образец послевоенной архитектуры, наша история и источник вдохновения. Так, во дворике дома по Независимости, 12 можно увидеть старые гаражи, в которых когда-то располагались «Волги» и «Победы». Здесь можно не только понять, как было организовано жилое пространство 50-х, но и соприкоснуться с архитектурой XIX века, потому что двор пересекает частично улица Карла Маркса. Это место когда-то называлась Захарьевским переулком. Находиться среди зданий из разных эпох – вдвойне приятно.

Интересно, что после сдачи здания в 50-х годах хозяйки дома готовили в печах, поэтому печные трубы были архитектурным элементом, но со стороны проспекта они были спрятаны.

Особенность домов на проспекте в том, что в них иногда было два входа: парадный (со стороны главной улицы) и черный (со стороны двора). Парадная лестница вела в квартиры, прихожие, комнаты. И совсем иное назначение было у черновой.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Черновая лестница располагалась за лифтом, в то время были удивительные, красивые лифты, известные нам по кинохронике, с деревянными дверцами. И эта лестница служила рабочим входом для того, чтобы выйти во двор и вынести мусор, для того, чтобы встретить мясника, который привез кусочек мяса, для того, чтобы выставить бутылки для молочника. Это все было, это наша история. Но, несмотря на то, что эти входы были черновые, мы видим, что это был тоже вход в здание, он тоже обозначался.

У этого известного всем минчанам дома на площади Победы совершенно неожиданная изнанка. Здесь уникальный для Минска случай, когда этажность на главном фасаде не соответствует этажности во дворе: пять против четырех. Кроме того, за высоким парапетом со стороны главного фасада во дворе скрывается орган печных труб. Их так много, что, кажется, они слетелись на крышу дома. В середине прошлого века здесь было печное отопление, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Чем еще интересен, на мой взгляд, этот дом? Тем, что наш глаз улавливает это уменьшение размеров на главном фасаде и на дворовом. Здесь также мы видим то, что входы в здание подчеркнуты порталом, мы видим и карниз, и портал, и декоративные валюты – элементы, которые обозначают место входа в главный фасад.

Мы еще обязательно попутешествуем по необычным дворам Минска в телеэфире и предлагаем вам самостоятельно посетить эти уникальные уголки столицы.