6 областных центров и 17 целей устойчивого развития: маршрут «Экспресса ООН-70» от А до Я

Новости Беларуси. Прогресс Беларуси в развитии государственно-частного партнерства отмечают в ООН. На неделе в рамках чествования юбилея Организации Объединенных Наций нашу республику проехал «Экспресс ООН-70». По аналогии с самой страной, которая в последнее время все чаще оказывается на пересечении геополитических реалий, поезд стал своего рода площадкой для общения и обмена международным опытом по устранению нищеты, голода, развитию доступности медицинских услуг, пропаганды здорового образа жизни и много другого. Корреспондент программы «Неделя» на СТВ изучила главные инициативы в продвижении универсальных ценностей современного общества.

23 октября из Минска отправляется «Экспресс ООН-70», а разговор о глобальном на местах становится предметным.

Гродно

Одним из первых экспресс встретил Гродно. И сразу к основному – подписание Декларации приверженности целям устойчивого развития, документа, который гарантирует не только исполнение намеченных задач в западном регионе Беларуси, но и финансовую поддержку в их реализации со стороны ООН.

Мартин Краус, директор европейского департамента МАГАТЭ:

Мы сотрудничаем с Министерством энергетики, чтобы удостоверится, что строительство атомной станции в Беларуси соответствует всем международным стандартам безопасности. Мы работаем с профессионалами.

Брест

О том, как сделать городскую среду комфортной для каждого, говорили уже в Бресте, которому по инициативе Детского фонда ООН в прошлом году присвоили статус «города, дружественного детям».

Наталья Бякова, участник мероприятия:

Изменить мировоззрение людей и общества вокруг меня.

Гомель

Город над Сожем «Экспресс ООН» встретил ночью, что, впрочем, не помешало делегатам обратить внимание на главные направления, по которым работает регион независимо от наличия и размера поддержки международного сообщества.

Только в прошлом году Беларусь приняла более 50 тысяч беженцев из Украины. По меркам наших городов – это население Слонима, Кобрина или число жителей Дзержинска умноженное на два.

Татьяна Осипенко:

Приняли очень хорошо. Думала, что будет как-то по-другому. Наша первая заграница. Как дома.

Семья Татьяны – одна из первых переехала в Гомель. Неделю пожили у знакомых, а потом обратились в социальный центр. Там же Татьяне предложили должность специалиста по социальной работе. Вскоре работу на частном предприятии нашел и муж. А детей устроили по старшинству: Пашу в садик, Настю в школу.

Жан-Ив Бушарди, представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Республике Беларусь:

Считаю, что Беларусь хорошо справляется с вопросами вынужденных переселенцев в условиях возрастающего числа мигрантов. Особенно в том, что касается переселенцев из Украины. В том числе благодаря указу президента принятому в прошлом году и касающемуся этой категории. Кроме того, Гомельская область важна для нас тем, что именно здесь успешно реализован проект с сирийскими беженцами, которые сейчас здесь живут. Резюмируя, могу сказать, что работой и позицией властей я удовлетворён.

Два года назад выходцы из Сирии стали самой многочисленной группой вынужденных мигрантов, а это более шести десятков человек, прибывших в Беларусь. В 2014 их количество увеличилось в полтора раза. Благодаря совместной программе МВД Беларуси и ООН семьи сирийских беженцев обзавелись новым жильем в Синеокой.

Могилёв

Хлебом и солью встретил своих гостей и Могилев. Здесь участники экспресса обсудили рекордные 7 из 17 целей устойчивого развития.

Первый в области энергоэффективный 10-этажный дом в Могилеве начнут возводить уже в следующем году.

Витебск

Площадкой для обсуждения вопросов, касающихся охраны окружающей среды, стала северная столица Беларуси. В центре внимания – болота этого региона. Отчасти благодаря им зеленый островок в центре Европы сегодня называют не иначе как «легкими» континента.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Надо сказать, что у нас, в Беларуси, остались еще нетронутые болота. В частности, этот заказник, о котором мы говорим. Болота являются очень важным природным объектом, который регулирует водный режим как поверхностных, так и подземных вод.

Буквально неделю назад на территории заказника «Ельня» Министерство природы Беларуси и ООН начали восстановление гидрологического режима.

Грант Программы развития ООН на Витебщине выиграли и учащиеся машиностроительного колледжа. Их секрет в ответственном потреблении энергоресурсов. По предварительным подсчетам, за год учебное заведение сможет экономить на тепле 15,5 миллионов рублей.

Минск

Элеонора Лутович, СТВ:

6 областных центров, 17 целей устойчивого развития и экспресс пожеланий и предложений, которые способны изменить мир. Поезд ООН прибыл в Минск, столицу страны, которая о мире знает не понаслышке.

Санака Самарасинха, координатор ООН, представитель ПРООН в Республике Беларусь:

Беларусь сегодня в состоянии осуществлять феноменальные вещи. Меня поразило, что о целях развития у вас знают как молодые люди, так и старшее поколение, жители регионов. Белорусы четко понимают, что Организация Объединенных Наций – это их организация. Они осознают, что через ООН они могут обратить внимание на волнующие их проблемы, представить свои проекты , изменить этот мир.

Недельное турне участники мирного экспресса завершают подписанием седьмой Декларации приверженности целям устойчивого развития, начиная тем самым новую главу мировой истории, которую сегодня пишут 193 государства. От позиции каждого их них зависит, как будет развиваться этот мир, по крайней мере, в ближайшие 15 лет.