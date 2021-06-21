Разделилось ли в августе белорусское общество? Высказался доктор военных наук

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Николай Евгеньевич, после августа действительно народ разделился? Или, скажем так, из большого-большого патриотического народа выделилась маленькая часть людей, которая почему-то решила перевернуть всю историю? И это большое количество людей объединилось, и такие маленькие места славы, памяти резко стали магнитом притяжения, чтобы проявить себя?

Новости Беларуси. В чем сходство расстановки геополитических сил в прошлом и сейчас? Почему победа над нацизмом XX столетия – атлант белорусской идеологии? Как не допустить поломку генетической памяти? Ответы в очередном выпуске общественно-политического ток-шоу « По существу ».

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:

Поскольку у нас дискуссия, необходимо сказать, что однозначного ответа на этот вопрос нет. Разделилось или не разделилось общество? Общество не разделилось, но в обществе появился определенный конгломерат, который посчитал, что хватит, мы хотим жить по-новому. Как? Ответить на этот вопрос пока не можем. Но посмотрели направо, посмотрели налево, сказали: у нас все есть, все прекрасно. У нас есть что кушать, во что одеться, на чем ездить, хорошие машины, квартиры, а хотим еще чего-то, а чего – никак не можем понять.

Кирилл Казаков:

Зажрались?

Николай Бузин:

Правильное слово. Но есть люди, которые говорят так: чтобы почувствовать радость от жизни, надо опуститься на ее дно. Наше сегодняшнее поколение не опустилось на дно. Те люди, которые прошли войну, берегли кусочек хлеба, берегли близкого, знали ценность жизни, ценность жизни ребенка и к этому стремились, чтобы ее спасти. А мы сегодня говорим так: у нас все есть, все хорошо – хотим хайпа, хотим погулять, хотим перевернуть. А зачем?

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