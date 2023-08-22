Лукашенко требует рассчитаться с крестьянами за молоко и мясо: без зарплаты сидите, но деньги верните

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал дисциплину расчетов за поставленную сельскохозяйственную продукцию в отношении крестьян. Слабая, это недопустимо! Об этом заявил Президент во вторник, 22 августа, на совещании по актуальным вопросам развития Витебской области, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Обращаясь к чиновникам, Президент заявил, что, если у предприятия нет средств рассчитаться с крестьянами за поставленную сельхозпродукцию – отдавайте с бюджета. Сами без заработной платы сидите, но людям деньги верните, особенно за поставленные молоко и мясо, потребовал Лукашенко.