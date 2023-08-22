Прямой эфир

Лукашенко требует рассчитаться с крестьянами за молоко и мясо: без зарплаты сидите, но деньги верните

22 августа 2023 10:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал дисциплину расчетов за поставленную сельскохозяйственную продукцию в отношении крестьян. Слабая, это недопустимо! Об этом заявил Президент во вторник, 22 августа, на совещании по актуальным вопросам развития Витебской области, информирует пресс-служба белорусского лидера. 

Обращаясь к чиновникам, Президент заявил, что, если у предприятия нет средств рассчитаться с крестьянами за поставленную сельхозпродукцию – отдавайте с бюджета. Сами без заработной платы сидите, но людям деньги верните, особенно за поставленные молоко и мясо, потребовал Лукашенко. 

# общество # общество # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко пообещал жесточайший ответ на приписки при вакцинации и спросил, что с белорусской вакциной
22 августа 2023 09:25

Лукашенко пообещал жесточайший ответ на приписки при вакцинации и спросил, что с белорусской вакциной

Есть ли польза в консервациях? Развеиваем мифы о вреде маринованных продуктов
22 августа 2023 08:45

Есть ли польза в консервациях? Развеиваем мифы о вреде маринованных продуктов

Лукашенко предложил расширить географию Форума регионов Беларуси и России
22 августа 2023 08:40

Лукашенко предложил расширить географию Форума регионов Беларуси и России