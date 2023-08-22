Лукашенко пообещал жесточайший ответ на приписки при вакцинации и спросил, что с белорусской вакциной

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал жесточайшим образом разобраться с фактами приписок и бесхозяйственности во время вакцинации населения, которые были выявлены КГК РБ. Об этом глава государства заявил во вторник, 22 августа, во время совещания по актуальным вопросам развития Витебского региона, информирует пресс-служба белорусского лидера.

На совещании Президент затронул вопрос о создании отечественной противовирусной вакцины и перспективах расширения линейки этой продукции. На финансирование проекта средства были предусмотрены в бюджете и инновационном фонде. Возведение завода должно завершиться в текущем году. Лукашенко отметил, что первая серия вакцины уже выпущена. Глава государства также напомнил, что на Витебщине уже освоены производства вакцин для животных, а полученный опыт можно использовать при создании препаратов для людей.

Александр Лукашенко поинтересовался качеством полученной белорусской противовирусной вакцины: насколько он действенный и когда можно будет закрыть потребности Беларуси в ней. Он отметил, что в настоящий момент население вакцинируют по сути чужим продуктом, после чего предупредил Минздрав о том, что разбираться с приписками при вакцинации населения будут жесточайшим образом.