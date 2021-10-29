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«Это осложнение какого-то диагноза». Какие пациенты могут обратиться в РНПЦ «Кардиология»?

29 октября 2021 18:19
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Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.  

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:  
У нас в студии находится Олеся Шатова, старший научный сотрудник в РНПЦ «Кардиология». Что вы видите, с какими ситуациями сталкиваетесь?  

«Это осложнение какого-то диагноза». Какие пациенты могут обратиться в РНПЦ «Кардиология»?-1

Олеся Шатова, старший научный сотрудник лаборатории хронической сердечной недостаточности РНПЦ «Кардиология»:  
Не совсем это мой профиль – пациенты с неврологическим дефицитом. В лаборатории сердечной недостаточности наблюдаются и обращаются все пациенты с республики, имеющие хроническую сердечную недостаточность, которая является следствием какого-то основного заболевания. То есть это не первично возникшее заболевание. Это осложнение какого-то диагноза. Какой-то диагноз – это включается ишемическая болезнь сердца, это кардиомиопатия различного генеза. Но все пациенты, которые обращаются к нам, в анамнезе имеют нарушение мозгового кровообращения. И это, естественно, нарушает и утяжеляет путь лечения и выздоровления, и лечения основного заболевания.  

Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:  
Это правда, что женщины чаще всего подвержены? Статистические данные говорят о том, что...  

«Это осложнение какого-то диагноза». Какие пациенты могут обратиться в РНПЦ «Кардиология»?-4

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:  
Артериальная гипертензия.  

Татьяна Савчик:  
Да, чаще всего, что это женщины?  

Олеся Шатова:  
Нет, вообще фактором риска являются мужчины.  

Алена Родовская:  
У нас в Беларуси, да?  

Олеся Шатова:  
Нет, вообще. Фактор риска для сердечно-сосудистых заболеваний – это мужской пол.  

«Раз в год проходить медосмотр – этого достаточно?» Когда у женщин возрастает риск инфаркта головного мозга – подробнее здесь.

# Медицина # общество # Алена Родовская # Олеся Шатова # Татьяна Савчик # Алеся Лакина # Фотофакт

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