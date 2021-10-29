«Это осложнение какого-то диагноза». Какие пациенты могут обратиться в РНПЦ «Кардиология»?

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

У нас в студии находится Олеся Шатова, старший научный сотрудник в РНПЦ «Кардиология». Что вы видите, с какими ситуациями сталкиваетесь?

Олеся Шатова, старший научный сотрудник лаборатории хронической сердечной недостаточности РНПЦ «Кардиология»:

Не совсем это мой профиль – пациенты с неврологическим дефицитом. В лаборатории сердечной недостаточности наблюдаются и обращаются все пациенты с республики, имеющие хроническую сердечную недостаточность, которая является следствием какого-то основного заболевания. То есть это не первично возникшее заболевание. Это осложнение какого-то диагноза. Какой-то диагноз – это включается ишемическая болезнь сердца, это кардиомиопатия различного генеза. Но все пациенты, которые обращаются к нам, в анамнезе имеют нарушение мозгового кровообращения. И это, естественно, нарушает и утяжеляет путь лечения и выздоровления, и лечения основного заболевания. Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Это правда, что женщины чаще всего подвержены? Статистические данные говорят о том, что...