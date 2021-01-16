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«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные

16 января 2021 19:22
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Новости Беларуси. В Могилеве начинают работать полсотни катков. Их тщательно готовили на протяжении всей морозной недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные-1

Жители города спешат стряхнуть усталость после рабочей недели на зимних аттракционах. Каждый выбирает свой любимый спортивный инвентарь. После теплой прошлогодней зимы могилевчане боятся упустить снежный момент.

Зимние забавы в материале Юлии Мычки.

«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные-4

На слаломной трассе в Могилеве настоящий аншлаг. В выходные дни лыжи, сноуборды и тюбинги разлетаются здесь как горячие пирожки. Печерский лесопарк для могилевчан превратился в домашний лыжный курорт.

«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные-7

Джефри Шарп, житель Могилева:
Когда снег есть, раза три-четыре в неделю катаемся. А в этом году это только второй раз. Здоровье – это жизнь. Занимаюсь спортом постоянно, лыжи, плаваю, в настольный теннис играю.

«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные-10

Елена Шарп, жительница Могилева:
Самочувствие прекрасное просто, и жизнь – движение. Жить хочется, творить.

Этой зимой моглевчане спешили сюда даже когда снежное покрытие было всего несколько сантиметров. Горки закатали до дыр, но, к счастью, январь подарил не только минус, но и долгожданный снег.

В Могилёве на выходных будут работать полсотни катков и две лыжные трассы

«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные-13

Юлия Мычка, корреспондент:
Зимние забавы – это, пожалуй, самый приятный способ попрощаться с усталостью после рабочей недели. И пока погода позволяет, грех не воспользоваться этим.

«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные-16

Снег в корне изменил и формат уроков физкультуры. В 39-й средней школе Могилева в 2020 году обновили инвентарь для зимних видов спорта, но применить его из-за теплой зимы так и не удалось. Зато теперь самое время.

«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные-19

Виктор Стрижанов, учитель физической культуры и здоровья средней школы № 39 Могилева:
В этом году нас порадовал снежок, легкий мороз. Дети могут выполнять лыжную подготовку, запланированную программой. В свободное время от учебы время жители микрозоны, учащиеся могут бесплатно взять коньки и покататься на нашем школьном катке.

«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные-22

Ксения Концеал, ученица средней школы № 39 Могилева:
После школы приходим. Обычно на физкультуре только мы выходим покататься на лыжах, а в свободное время выходим покататься на коньках.

«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные-25

Александра Логина, жительница Могилева:
Мама меня подговорила. Сказала: «Давай ты будешь учиться». А Дед Мороз мне как раз коньки подарил, вот мы приехали, чтобы немного поучиться.

«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные-28

Анна Логина, жительница Могилева:
Хочется, чтобы дети привыкали тоже кататься на коньках, как мы в детстве. Раз погода позволяет, нужно воспользоваться этим моментом.

«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные-31

В Могилеве уже подготовили около полусотни катков. Помимо школьных хоккейных коробок, которые уже готовы, заканчивают утрамбовывать снежную подушку на стадионах для массового катания.

# Зимние виды спорта # общество # Юлия Мычка # Фотофакт

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