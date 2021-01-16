«Раз погода позволяет, нужно воспользоваться». Как жители Могилёва проводят время в морозные выходные

Новости Беларуси. В Могилеве начинают работать полсотни катков. Их тщательно готовили на протяжении всей морозной недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители города спешат стряхнуть усталость после рабочей недели на зимних аттракционах. Каждый выбирает свой любимый спортивный инвентарь. После теплой прошлогодней зимы могилевчане боятся упустить снежный момент. Зимние забавы в материале Юлии Мычки.

На слаломной трассе в Могилеве настоящий аншлаг. В выходные дни лыжи, сноуборды и тюбинги разлетаются здесь как горячие пирожки. Печерский лесопарк для могилевчан превратился в домашний лыжный курорт.

Джефри Шарп, житель Могилева:

Когда снег есть, раза три-четыре в неделю катаемся. А в этом году это только второй раз. Здоровье – это жизнь. Занимаюсь спортом постоянно, лыжи, плаваю, в настольный теннис играю.

Елена Шарп, жительница Могилева:

Самочувствие прекрасное просто, и жизнь – движение. Жить хочется, творить. Этой зимой моглевчане спешили сюда даже когда снежное покрытие было всего несколько сантиметров. Горки закатали до дыр, но, к счастью, январь подарил не только минус, но и долгожданный снег. В Могилёве на выходных будут работать полсотни катков и две лыжные трассы

Юлия Мычка, корреспондент:

Зимние забавы – это, пожалуй, самый приятный способ попрощаться с усталостью после рабочей недели. И пока погода позволяет, грех не воспользоваться этим.

Снег в корне изменил и формат уроков физкультуры. В 39-й средней школе Могилева в 2020 году обновили инвентарь для зимних видов спорта, но применить его из-за теплой зимы так и не удалось. Зато теперь самое время.

Виктор Стрижанов, учитель физической культуры и здоровья средней школы № 39 Могилева:

В этом году нас порадовал снежок, легкий мороз. Дети могут выполнять лыжную подготовку, запланированную программой. В свободное время от учебы время жители микрозоны, учащиеся могут бесплатно взять коньки и покататься на нашем школьном катке.

Ксения Концеал, ученица средней школы № 39 Могилева:

После школы приходим. Обычно на физкультуре только мы выходим покататься на лыжах, а в свободное время выходим покататься на коньках.

Александра Логина, жительница Могилева:

Мама меня подговорила. Сказала: «Давай ты будешь учиться». А Дед Мороз мне как раз коньки подарил, вот мы приехали, чтобы немного поучиться.

Анна Логина, жительница Могилева:

Хочется, чтобы дети привыкали тоже кататься на коньках, как мы в детстве. Раз погода позволяет, нужно воспользоваться этим моментом.