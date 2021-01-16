В Минске молодого человека задержали за дискредитацию милицейской формы

Новости Беларуси. Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД задержали 20-летнего уроженца Грузии за незаконное ношение милицейской формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой, молодой человек снимался в видеороликах, дискредитирующих правоохранителей. За это ему грозит административная ответственность.

Михаил Щерба, заместитель начальника управления по Минску ГУСБ МВД Беларуси:

Как пояснил неработающий молодой человек, сделал он это ради хайпа и для увеличения подписчиков. Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. На данный момент правоохранители проводят проверку по факту приобретения форменного обмундирования.