В Минске молодого человека задержали за дискредитацию милицейской формы
Новости Беларуси. Сотрудники столичного управления ГУСБ МВД задержали 20-летнего уроженца Грузии за незаконное ношение милицейской формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает Telegram-канал официального представителя МВД Ольги Чемодановой, молодой человек снимался в видеороликах, дискредитирующих правоохранителей. За это ему грозит административная ответственность.
Михаил Щерба, заместитель начальника управления по Минску ГУСБ МВД Беларуси:
Как пояснил неработающий молодой человек, сделал он это ради хайпа и для увеличения подписчиков. Известно, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
На данный момент правоохранители проводят проверку по факту приобретения форменного обмундирования.
В отношении молодого человека составлен административный протокол за ношение формы сотрудников ОВД со знаками различия без имеющегося на это права.