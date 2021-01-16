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Евгений Пустовой: «К Благодарности Президента прилагаются часы. То есть время выбрало нас»

16 января 2021 17:45
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Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: «Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки»

Евгений Пустовой: «К Благодарности Президента прилагаются часы. То есть время выбрало нас»-1

16 января в неформальной обстановке собрались люди из мира культуры и искусства, спортсмены, госслужащие, представители СМИ. Одним словом, все те, кто достиг в своей сфере деятельности больших успехов.

Евгений Пустовой: «К Благодарности Президента прилагаются часы. То есть время выбрало нас»-4

Сегодня в центре внимания и ряд сотрудников СМИ. Это тележурналисты, а также представители ведущих печатных изданий.

Евгений Пустовой: «К Благодарности Президента прилагаются часы. То есть время выбрало нас»-7

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Знаете, к Благодарности Президента прилагаются часы. То есть время выбрало нас, и наше время еще долго и долго будет продолжаться. Давайте беречь страну, чтобы стрелки шли медленно к новым созидательным вершинам.

Евгений Пустовой: «К Благодарности Президента прилагаются часы. То есть время выбрало нас»-10

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# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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