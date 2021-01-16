Евгений Пустовой: «К Благодарности Президента прилагаются часы. То есть время выбрало нас»

Новости Беларуси. Белорусы прошли через испытания, которые сломали не один народ, и взяли судьбу в свои руки. Об этом заявил глава государства во время торжественного приема в честь Старого Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко: «Мы прошли через испытания, которые сломали не один народ, но мы взяли судьбу в свои руки»

16 января в неформальной обстановке собрались люди из мира культуры и искусства, спортсмены, госслужащие, представители СМИ. Одним словом, все те, кто достиг в своей сфере деятельности больших успехов.

Сегодня в центре внимания и ряд сотрудников СМИ. Это тележурналисты, а также представители ведущих печатных изданий.