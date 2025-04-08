«Равнялся на Игоря Бокого». Рассказываем об инклюзии в белорусском спорте – история пловца

В конце марта на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта проходил открытый чемпионат Республики Беларусь по плаванию среди инвалидов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. Об инклюзии в белорусском спорте и неимоверной силе воли мы сегодня поговорим с гостями.
Оксана Чернышева, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по инваспорту:
Наша организация РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта проводит много спортивных мероприятий для людей с особенностями по здоровью. В частности, в Бресте прошел чемпионат Республики Беларусь по паралимпийскому плаванию, в котором приняло участие более 70 спортсменов. Стоит заметить, что хорошо, что там приняли участие дети в возрасте от 11 до 14 лет. Это говорит только о том, что родители уже на раннем этапе заботятся о здоровье детей и прививают любовь к спорту.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Егор, а вы в каком возрасте пришли в бассейн, кто для вас был тем главным мотиватором, который сказал: давай, ты можешь, ты будешь чемпионом?
Егор Щелканов, спортсмен-инструктор национальной команды Республики Беларусь по инваспорту:
Бассейн был не первым видом спорта, на который я попал, но одним из первых, потому что, наверное, еще в садике в возрасте 5-6 лет родители пытались найти для меня такой спорт, в котором я мог бы себя чувствовать свободно, где у меня не было бы моих физических ограничений.
Александра Каштанова, ведущая:
Егор завоевал 5 золотых медалей. Расскажи нам подробнее, что это был за чемпионат и по каким направлениям?
Егор Щелканов:
Это был чемпионат Республики Беларусь. И, в принципе, для нас сейчас это был первый старт в этом сезоне. После Паралимпийских игр, после длительного отдыха, это был первый старт наш. Я доволен результатами.
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