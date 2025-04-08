«Равнялся на Игоря Бокого». Рассказываем об инклюзии в белорусском спорте – история пловца

В конце марта на базе Брестского областного центра олимпийского резерва по водным видам спорта проходил открытый чемпионат Республики Беларусь по плаванию среди инвалидов с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. Об инклюзии в белорусском спорте и неимоверной силе воли мы сегодня поговорим с гостями.

Оксана Чернышева, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по инваспорту:

Наша организация РЦОП по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта проводит много спортивных мероприятий для людей с особенностями по здоровью. В частности, в Бресте прошел чемпионат Республики Беларусь по паралимпийскому плаванию, в котором приняло участие более 70 спортсменов. Стоит заметить, что хорошо, что там приняли участие дети в возрасте от 11 до 14 лет. Это говорит только о том, что родители уже на раннем этапе заботятся о здоровье детей и прививают любовь к спорту. Ольга Бурлакова, ведущая:

Егор, а вы в каком возрасте пришли в бассейн, кто для вас был тем главным мотиватором, который сказал: давай, ты можешь, ты будешь чемпионом?