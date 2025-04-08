На учебном полигоне ВВС и войск ПВО завершилось тактическое учение с боевой стрельбой

Беларусь сохраняет мирную направленность своей политики, мы открыты и готовы к продуктивному сотрудничеству со всеми государствами, которые согласны развивать взаимодействие на принципах равноправия и взаимного уважения. Однако наши ближайшие соседи не разделяют этих принципов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сопредельные страны проводят курс на милитаризацию, кратно увеличивая военные бюджеты, нагнетая ситуацию у рубежей. В такой обстановке безопасность государства зависит от нашей готовности к любым вызовам.

Бойцы 62 зенитного ракетного полка поражали цели из вооружения зенитного ракетного комплекса «Оса». Он является всепогодным и предназначен для прикрытия сил и средств мотострелковой дивизии во всех видах боевых действий. С поставленными задачами военнослужащие справились.

Белорусские военнослужащие регулярно повышают свой уровень мастерства, на практике отрабатывая основные элементы боевой подготовки. Так, на 174-м учебном полигоне ВВС и войск ПВО завершилось тактическое учение с боевой стрельбой.

Вадим Суров, командующий войсками Западного оперативного командования:

В ходе замысла данных учений стоит задача отработать все вопросы противовоздушного прикрытия войск командования. Данные вопросы, можно сказать, отработаны в полном объеме. Вопросы противовоздушного прикрытия войск и объектов как государственного, так и военного назначения стоят на первую очередь.

Зенитные ракетные комплексы прочно вписались в общую систему противовоздушной обороны Беларуси. Они круглосуточно стоят на боевом дежурстве, охраняя наши воздушные рубежи и стратегически важные объекты.