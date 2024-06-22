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Рассвет, изменивший мир! У Брестской крепости прошёл митинг-реквием в память о жертвах ВОВ

22 июня 2024 08:16
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Рассвет, изменивший мир! Земля Брестской крепости содрогнулась от взрывов, когда стрелки часов будильника, который найдут уже после войны, остановились за несколько минут до четырех часов утра.

22 июня 1941-го фашистская Германия напала на Советский Союз. В 2024 году легендарная Цитадель собрала свыше 40 тысяч жителей и гостей Бреста на памятный митинг-реквием и военно-историческую реконструкцию обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эту самую короткую июньскую ночь в городе никогда не спят.

Репортаж Кристины Протосовицкой.

Рассвет, изменивший мир! У Брестской крепости прошёл митинг-реквием в память о жертвах ВОВ-1

Она им путь укажет. В эту ночь через «Звезду» Брестской крепости пройдут тысячи людей из самых разных уголков некогда нашей большой Родины. Что бы не происходило в мире сегодня, как бы не штормило политическую карту, для потомков этой 1/6 части суши война навсегда останется не Второй мировой, а Великой Отечественной.

Рассвет, изменивший мир! У Брестской крепости прошёл митинг-реквием в память о жертвах ВОВ-4

Наши защитники первыми встретили удар и первыми показали тот подвиг, когда надо сражаться, даже тогда когда на тебя падает плавленый кирпич. Это мужество надо помнить, надо гордиться.

Рассвет, изменивший мир! У Брестской крепости прошёл митинг-реквием в память о жертвах ВОВ-7

Мой дед воевал, он был ветераном войны. Для меня это важно. Он ушел из жизни, но память остается навсегда.

Рассвет, изменивший мир! У Брестской крепости прошёл митинг-реквием в память о жертвах ВОВ-10

Площадь Церемониалов – место самых кровопролитных боев, от стен Цитадели остались лишь фрагменты. А ведь за ними стояли насмерть. Умирая, не сдавались защитники. В эту ночь прозвучат их имена: Кижеватов, Фомин, Наганов. А сколько еще даже спустя 83 года остаются безымянными героями? Крепость замирает в тишине, за которой – большая боль и благодарность.

Кажется, что защитники Брестской крепости ведут бой за наше будущее и по сей день. Через память мы противостоим попыткам реабилитировать нацизм, гибридной агрессии, честно отстаиваем право на достойную жизнь народа-победителя.

Рассвет, изменивший мир! У Брестской крепости прошёл митинг-реквием в память о жертвах ВОВ-13

Я встал в эти ряды для защиты своего государства, всего населения нашей страны, для мирного неба над головой.

Атмосферу последнего мирного вечера 1941 года воссоздали в Бресте.

Рассвет, изменивший мир! У Брестской крепости прошёл митинг-реквием в память о жертвах ВОВ-16

Алая россыпь цветов у Вечного огня от благодарных потомков, которые преодолели сотни километров, чтобы быть в эти минуты перед рассветом в Цитадели. В их числе и премьер-министр Беларуси Роман Головченко.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Кристина Протосовицкая

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