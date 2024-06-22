Рассвет, изменивший мир! У Брестской крепости прошёл митинг-реквием в память о жертвах ВОВ

Рассвет, изменивший мир! Земля Брестской крепости содрогнулась от взрывов, когда стрелки часов будильника, который найдут уже после войны, остановились за несколько минут до четырех часов утра. 22 июня 1941-го фашистская Германия напала на Советский Союз. В 2024 году легендарная Цитадель собрала свыше 40 тысяч жителей и гостей Бреста на памятный митинг-реквием и военно-историческую реконструкцию обороны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эту самую короткую июньскую ночь в городе никогда не спят. Репортаж Кристины Протосовицкой.

Она им путь укажет. В эту ночь через «Звезду» Брестской крепости пройдут тысячи людей из самых разных уголков некогда нашей большой Родины. Что бы не происходило в мире сегодня, как бы не штормило политическую карту, для потомков этой 1/6 части суши война навсегда останется не Второй мировой, а Великой Отечественной.

Наши защитники первыми встретили удар и первыми показали тот подвиг, когда надо сражаться, даже тогда когда на тебя падает плавленый кирпич. Это мужество надо помнить, надо гордиться.

Мой дед воевал, он был ветераном войны. Для меня это важно. Он ушел из жизни, но память остается навсегда.

Площадь Церемониалов – место самых кровопролитных боев, от стен Цитадели остались лишь фрагменты. А ведь за ними стояли насмерть. Умирая, не сдавались защитники. В эту ночь прозвучат их имена: Кижеватов, Фомин, Наганов. А сколько еще даже спустя 83 года остаются безымянными героями? Крепость замирает в тишине, за которой – большая боль и благодарность. Кажется, что защитники Брестской крепости ведут бой за наше будущее и по сей день. Через память мы противостоим попыткам реабилитировать нацизм, гибридной агрессии, честно отстаиваем право на достойную жизнь народа-победителя.

Я встал в эти ряды для защиты своего государства, всего населения нашей страны, для мирного неба над головой. Атмосферу последнего мирного вечера 1941 года воссоздали в Бресте.