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Представители общественных объединений возложили цветы к монументу Победы в Минске

22 июня 2024 07:36
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22 июня 1941-го – дата, навечно вписанная в героическую летопись нашей страны. Долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, стоял насмерть, веря, что неравный бой с фашистами закончится победой, отдает каждая семья. Сегодня вся страна в унисон говорит: «Никто не забыт, ничто не забыто!»

У Вечного огня на площади Победы в Минске сегодня вспоминали павших в боях Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы не понаслышке знают об ужасах войны, с горем и утратой столкнулась каждая семья. И забыть это невозможно. Потому и сегодня, спустя десятки лет, мы с особым трепетом чтим и бережем память о тех, кто проливал кровь за наше мирное небо.

Представители общественных объединений возложили цветы к монументу Победы в Минске-1

Стражи границ первыми приняли удар немецких войск. Линейные заставы погранотрядов были подвергнуты сильному артиллерийскому и минометному обстрелу. Оборону рубежей держали до последнего, однако силы противников были несоизмеримы. В неравной схватке в первые дни войны погибли 17 тысяч бойцов Белорусского пограничного округа. Их подвиг навсегда останется в народной памяти. Еще до восхода солнца на площади Победы собрались более сотни человек. Многие пришли сюда семьями, чтобы сказать спасибо за мир. На рассвете представители общественных объединений, активисты БРСМ возложили цветы к монументу Победы и почтили память погибших героев минутой молчания.

Представители общественных объединений возложили цветы к монументу Победы в Минске-4

Наталья Воронова, председатель Минской городской организации «Белой Руси»:
Я пришла со своей 18-летней дочерью, чтобы она своими глазами видела неравнодушие людей и, естественно, потом транслировала эту гражданскую позицию по сохранению исторической памяти своим детям и внукам.

Представители общественных объединений возложили цветы к монументу Победы в Минске-7

Это возложение дало старт культурно-патриотической акции «Книга памяти». Это масштабный стенд в форме книги, куда желающие могут вписать имена своих родственников, которые участвовали в Великой Отечественной войне или погибли на ее фронтах.

# Великая Отечественная война # общество # Наталья Воронова

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