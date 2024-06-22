Представители общественных объединений возложили цветы к монументу Победы в Минске

22 июня 1941-го – дата, навечно вписанная в героическую летопись нашей страны. Долг памяти и признательности всем, кто принял на себя первый удар врага, стоял насмерть, веря, что неравный бой с фашистами закончится победой, отдает каждая семья. Сегодня вся страна в унисон говорит: «Никто не забыт, ничто не забыто!»

У Вечного огня на площади Победы в Минске сегодня вспоминали павших в боях Великой Отечественной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы не понаслышке знают об ужасах войны, с горем и утратой столкнулась каждая семья. И забыть это невозможно. Потому и сегодня, спустя десятки лет, мы с особым трепетом чтим и бережем память о тех, кто проливал кровь за наше мирное небо.