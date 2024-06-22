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22 июня в Беларуси – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

22 июня 2024 07:36
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Болью и скорбью отзывается этот день в сердцах белорусов. 22 июня одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня мы отдаем дань уважения миллионам людей, павшим от рук карателей, погибшим от голода и лишений, тем, кто заплатив самую высокую цену, выполнил долг – защитил свою землю.

83 года назад, на рассвете 22 июня 1941 года, фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, вероломно начала самую разрушительную, жестокую и кровавую бойню в истории – Великую Отечественную войну. Жизнь людей в одночасье перевернулась, были разрушены судьбы целых поколений.

22 июня в Беларуси – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны-1

Немецкое военное руководство рассчитывало, что захватит Советский Союз молниеносно, одним ударом, но вражеские войска столкнулись с мощнейшей силой, о которой не знали – силой духа, мужеством и самоотверженностью простых советских солдат. Более 27 миллионов граждан Советского Союза отдали свои жизни за мир и победу. Каждого третьего потеряла Беларусь. И эта боль за каждого, кто так и не вернулся из боя, не увидел победный май, незаживающей раной живет в наших сердцах. С годами скорбь не утихает.

22 июня в Беларуси – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны-4

Ежегодно в день памяти и скорби по всей стране приспускают государственные флаги, во многих городах пройдет акция «Свеча памяти», в рамках которой жители зажгут свечи и почтут память павших минутой молчания.

# Великая Отечественная война # общество

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