22 июня в Беларуси – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

Болью и скорбью отзывается этот день в сердцах белорусов. 22 июня одна из наиболее трагических дат в истории нашей Родины – День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня мы отдаем дань уважения миллионам людей, павшим от рук карателей, погибшим от голода и лишений, тем, кто заплатив самую высокую цену, выполнил долг – защитил свою землю.

83 года назад, на рассвете 22 июня 1941 года, фашистская Германия, нарушив договор о ненападении, вероломно начала самую разрушительную, жестокую и кровавую бойню в истории – Великую Отечественную войну. Жизнь людей в одночасье перевернулась, были разрушены судьбы целых поколений.