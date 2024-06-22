В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием в память о погибших в годы войны

Местом притяжения потомков победителей ежегодно становится мемориальный комплекс «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минувшим вечером, 21 июня, у монумента «Врата памяти» собрались сотни неравнодушных людей, чтобы помолиться за каждого, чьи жизни оборвались на территории самой крупной фабрики смерти в Советском Союзе.

Нацистский концлагерь был создан здесь осенью 1941-го. За время его существования более 500 тысяч человек были зверски замучены и убиты гитлеровцами.