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В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием в память о погибших в годы войны

22 июня 2024 07:43
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Местом притяжения потомков победителей ежегодно становится мемориальный комплекс «Тростенец», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Минувшим вечером, 21 июня, у монумента «Врата памяти» собрались сотни неравнодушных людей, чтобы помолиться за каждого, чьи жизни оборвались на территории самой крупной фабрики смерти в Советском Союзе.

В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием в память о погибших в годы войны-1

В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием в память о погибших в годы войны-3

В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием в память о погибших в годы войны-5

Нацистский концлагерь был создан здесь осенью 1941-го. За время его существования более 500 тысяч человек были зверски замучены и убиты гитлеровцами.

В мемориальном комплексе «Тростенец» прошёл митинг-реквием в память о погибших в годы войны-8

Дедушку угнали в концлагерь, он, к сожалению, погиб, поэтому для меня это как память, чтобы вспомнить, рассказать своим детям о том, как это было.

# Великая Отечественная война # общество

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